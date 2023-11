Quels sont les secteurs d’activité qui recrutent le plus de seniors en France ?

Les services à la personne

Le secteur des services à la personne est en tension et peine à recruter de nouveaux salariés. Comme la population française est vieillissante, la demande est toujours en hausse. De ce fait, il manque de la main d’œuvre. C'est pour cette raison que le secteur cherche à recruter parmi les seniors encore en âge de travailler.

Les services à la personne comprennent également le fait de s'occuper des enfants à la sortie de l'école ou l'aide aux devoirs. Les parents recherchent particulièrement des aides à domicile plus âgées afin de profiter de leur expérience dans ce domaine.

Les seniors possédant des connaissances en jardinage, en bricolage ou encore pour des petits travaux d'entretien peuvent également travailler dans le secteur des services à la personne. Chaque année, dans ce secteur, plus de 150 000 emplois sont créés.

La santé

Cela fait plusieurs années que le secteur de la santé est en tension. Les offres d'emploi se font toujours plus nombreuses. Les recruteurs sont à la recherche d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecin généraliste ou spécialistes.

Même à 50 ans, il est possible d'envisager une reconversion professionnelle. Il faut savoir être empathique et à l'écoute pour travailler dans la santé.

Le conseil et la formation

Si vous avez passé votre carrière en tant que cadre, vous avez accumulé une grande expérience. Vous pouvez vous orienter vers les secteurs du conseil et de la formation. Il est possible de devenir consultant, coach professionnel ou formateur en entreprise. Il faut maîtriser certaines compétences comme la créativité, la flexibilité ou la capacité d'adaptation.

Le BTP

Dans le secteur du BTP, le manque de main d’œuvre qualifiée se fait cruellement ressentir. Les entreprises du BTP sont à la recherche de personnes qui ont une connaissance aiguë des normes et des règles de sécurité.

Dans le BTP, on a besoin de chefs de chantier, de conducteurs de travaux, de techniciens de maintenance ou encore de maîtres d’œuvre.

A noter : D'ici 2030, la Dares prévoit la création de 174 000 postes dans le secteur de la construction et 58 000 emplois de cadre du bâtiment et des travaux publics.

L'hôtellerie et la restauration

Dans ces secteurs, il peut être très difficile de recruter, notamment pour les postes qualifiés comme ceux de chef cuisinier, maître d'hôtel ou responsable de salle.

Les seniors peuvent mettre en valeur leur expérience en management et leur sens de l'organisation.

Le numérique

Le secteur du numérique connaît un véritable boom ces dernières années. Tous les profils y sont les bienvenus. Cela peut être intéressant pour un senior en reconversion professionnelle.

Les seniors sont particulièrement adaptés à des postes de chef de projet car ils sont capables de gérer des projets et de coordonner des équipes. Il est également possible de tabler sur des métiers avec moins de pression comme analyste de données ou encore développeur logiciel.

La grande distribution et le commerce

Le secteur de la grande distribution et du commerce peut être un vrai tremplin pour l'emploi des seniors. Les enseignes de grande distribution, bricolage, jardinage, décoration ou d'ameublement sont porteurs. Elles sont souvent à la recherche de seniors expérimentés avec des compétences en management et qui peuvent prendre la tête d'une équipe.

Notez que les enseignes de la grande distribution et du commerce peuvent recruter des seniors comme vendeurs de façon à être au plus proche de leur clientèle.

La finance et l'assurance

Dans les secteurs de la finance et de l'assurance, il est compliqué de recruter. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il faille des connaissances techniques spécifiques pour exercer un poste de cadre. Pour tenter d'attirer des profils seniors, des programmes de formation sont proposés par certaines entreprises.

Dans ces secteurs sont appréciées la rigueur ainsi que la précision, de même que la capacité d'analyse.

Le marketing

En ce qui concerne le marketing, notamment dans les PME, les seniors peuvent facilement tirer leur épingle du jeu. Les start-up sont de plus en plus nombreuses à essayer d'attirer des profils plus matures. Elles cherchent à diversifier les profils et à améliorer la créativité des équipes.

Les seniors sont plus au fait du comportement des consommateurs et savent mettre en place des stratégies marketing cohérentes qui visent les 45 ans et plus.

La culture

Il est possible de trouver un emploi dans le secteur de la culture lorsque l'on est senior. En effet, il existe des offres notamment pour être conservateur, enseignant, médiateur culturel, consultant ou même responsable de programmation culturelle. Les recruteurs aiment les compétences des seniors concernant la communication et la gestion de relations publiques.