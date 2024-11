Cette fleur coupée magnifique est un danger mortel pour votre chat : un simple contact suffit !

Les fleurs embellissent nos maisons, mais certaines d’entre elles représentent un danger insoupçonné pour nos animaux de compagnie. Parmi ces plantes, le lys, si prisé pour sa beauté et son parfum délicat, est l’un des plus toxiques pour les chats. Même un contact minime peut avoir des conséquences dramatiques. Découvrez pourquoi cette fleur si commune cache un danger mortel pour votre félin et comment protéger votre compagnon.