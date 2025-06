Perméthrine, fipronil… Ces antiparasitaires peuvent tuer votre chat ou votre lapin s’ils ne sont pas utilisés correctement

Une erreur trop fréquente : traiter un chat avec un produit pour chien

Chaque année, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recense plusieurs dizaines de cas d’intoxications graves, parfois mortelles, liées à des erreurs d’usage d’antiparasitaires. L’un des cas les plus courants concerne l’application d’un produit pour chien contenant de la perméthrine sur un chat.

Cette molécule, bien tolérée par les chiens, est hautement toxique pour les félins, qui ne disposent pas des enzymes nécessaires pour l’éliminer. Quelques gouttes suffisent parfois à provoquer :

Des troubles neurologiques (tremblements, convulsions)

(tremblements, convulsions) Des troubles digestifs (salivation, vomissements)

(salivation, vomissements) Une perte de coordination, voire un coma

Dans les cas les plus sévères, l’intoxication est irréversible. Le danger est encore plus grand si plusieurs chats vivent ensemble, car un simple léchage entre congénères peut suffire à intoxiquer un individu non traité.

Les lapins, eux aussi en danger

Autre erreur fréquente : l’utilisation de pipettes à base de fipronil, conçues pour chiens ou chats, sur un lapin. Là encore, l’animal ne peut pas métaboliser correctement la substance. Résultat : perte d’appétit, abattement, troubles digestifs, parfois convulsions. L’issue peut être fatale sans prise en charge rapide.

Même certains produits dits "génériques" ou en apparence inoffensifs peuvent contenir ces substances. Lire l’étiquette et la notice devient alors un réflexe vital.

Tableau pratique : substances à éviter selon l’espèce