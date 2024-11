Votre chien court après sa queue ? Découvrez ce que ce comportement révèle vraiment sur lui !

Voir un chien courir après sa queue peut sembler amusant, voire attendrissant. Pourtant, ce comportement peut révéler bien plus que vous ne le pensez sur son état physique et mental. Alors, pourquoi votre chien fait-il cela ? Est-ce un simple jeu, ou cela cache-t-il quelque chose de plus sérieux ? Voici ce que vous devez savoir pour mieux comprendre votre compagnon.