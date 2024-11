Vous ne devinerez jamais de quoi rêvent vos animaux pendant leur sommeil ! Les réponses de la science

Lorsque nos compagnons à quatre pattes sombrent dans le sommeil, il est naturel de se demander de quoi peuvent bien rêver nos animaux de compagnie. Le sujet intrigue depuis longtemps, et la science apporte aujourd’hui des éléments fascinants pour comprendre l’univers onirique des chiens et des chats. Entre la chasse, les jeux et parfois même… vous ! Découvrez ce qui anime leurs nuits.