10 millions d’épargnants concernés : le PER pourrait ne plus être aussi avantageux qu’avant

Le PER : un succès basé sur la liberté et les avantages fiscaux

Le PER a été introduit dans le cadre de la loi PACTE pour remplacer les anciens dispositifs d’épargne retraite (PERP, Madelin, Perco, etc.) et simplifier la préparation à la retraite. Depuis son lancement, il a réussi à attirer des millions de Français grâce à ses nombreux atouts :

Versements libres : Contrairement aux anciens dispositifs, le PER permet de verser de l’argent quand bon vous semble, sans obligation de montant ou de fréquence. Sortie en capital ou en rente : À la retraite, les titulaires peuvent choisir entre percevoir leur épargne sous forme de rente viagère, en capital, ou un mélange des deux, offrant une grande flexibilité. Déblocages anticipés : En cas d'achat d'une résidence principale ou d'autres situations exceptionnelles (invalidité, décès d'un conjoint, etc.), l'épargne peut être débloquée avant la retraite. Avantages fiscaux : Les versements sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de certains plafonds, offrant un avantage immédiat pour les contribuables.

Regroupez vos anciens produits d'épargne

Si vous avez encore un PERP, un contrat Madelin, ou un autre produit d’épargne retraite, il est possible de transférer les sommes accumulées vers un PER. Cette démarche permet de regrouper votre épargne sur un seul contrat et de profiter des possibilités offertes par le PER, comme la sortie en capital.

Les nouvelles propositions qui pourraient changer les règles du jeu

Récemment, un rapport de l'Assemblée nationale a émis plusieurs propositions qui pourraient restreindre certains des avantages du PER. L'objectif affiché est d'empêcher que ce produit ne soit utilisé essentiellement comme un outil d'optimisation fiscale pour les successions. Voici les principaux changements envisagés :

Une limite d'âge pour la souscription et la liquidation du PER

L'une des propositions suggère d'interdire la souscription d'un PER au-delà de 67 ans. Actuellement, il est possible de souscrire un PER sans restriction d'âge, ce qui permet aux personnes âgées d'en profiter pour transmettre leur patrimoine. Avec cette limite, les épargnants de plus de 67 ans seraient exclus du dispositif.

Par ailleurs, il est envisagé de rendre obligatoire la liquidation du PER à l’âge de 70 ans, c'est-à-dire d'exiger la conversion de l'épargne en rente viagère ou en capital à cet âge. Cette mesure réduirait la liberté de l’épargnant de gérer son épargne après 70 ans, ce qui pourrait dissuader certains de choisir le PER comme solution d’épargne.

Les propositions de changement du PER

Proposition Impact potentiel Limite d’âge de 67 ans pour souscrire Les épargnants âgés ne pourraient plus accéder au PER Liquidation obligatoire à 70 ans Réduction de la flexibilité pour les épargnants proches de la retraite Renforcement de la fiscalité sur les successions Potentielle réduction des avantages successoraux du PER

La fiscalité sur le PER pourrait devenir plus lourde

Une autre suggestion vise à renforcer la fiscalité du PER, notamment en cas de transmission lors du décès du titulaire. Actuellement, la fiscalité du PER est déjà plus lourde que celle de l’assurance vie après 70 ans, car les sommes transmises sont soumises au barème des droits de succession, avec un abattement de 30 500 euros pour tous les bénéficiaires.

La proposition consisterait à soumettre les sommes issues d’un PER à l’impôt sur le revenu lorsque l’épargne a été déduite fiscalement, en plus des droits de succession. Cela rendrait le PER moins attractif pour les stratégies de transmission de patrimoine.

Jean, 68 ans, a souscrit à un PER il y a quelques années pour bénéficier des avantages fiscaux. Il prévoit d'utiliser cette épargne à partir de 75 ans pour financer des soins éventuels ou améliorer son cadre de vie.

Si l’obligation de liquider le PER à 70 ans est instaurée, je ne pourrai plus gérer mon épargne comme je l'entends, et cela pourrait me couter cher fiscalement

Les inquiétudes des épargnants et des professionnels

Ces propositions ont suscité des réactions mitigées parmi les professionnels du secteur et les épargnants. Les changements envisagés pourraient freiner l'engouement pour le PER et réduire ses avantages, ce qui est contraire à l’objectif initial du produit : simplifier l’épargne retraite et encourager les Français à préparer leurs vieux jours.

De nombreux acteurs du secteur estiment que des mesures restrictives sur le PER pourraient entraîner un retour aux anciennes pratiques, où les produits d’épargne retraite étaient considérés comme trop rigides et peu attrayants. Si l’objectif est d'éviter que le PER ne soit utilisé comme un outil de transmission patrimoniale, il est crucial de trouver un juste équilibre pour ne pas pénaliser les épargnants.

Le PER en 2025, une réforme nécessaire ou un frein à l'épargne ?

Le PER a su s'imposer comme un produit d'épargne retraite incontournable en France, mais les changements envisagés pourraient freiner cette dynamique. La flexibilité et les avantages fiscaux du PER en ont fait un succès, mais les nouvelles propositions risquent de limiter son attrait.

Si vous êtes déjà titulaire d’un PER, il est important de suivre l'évolution de ces mesures pour anticiper les éventuels impacts sur votre stratégie d'épargne.

Alors, le PER restera-t-il l'outil d'épargne préféré des Français ?