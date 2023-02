À partir de quel âge peut-on ouvrir un PER ?

Il n’existe aucun âge minimum pour ouvrir un PER. Certains parents en ouvrent d’ailleurs un à leurs enfants dès le plus jeune âge en complément du Livret A et y font des versements réguliers. Il s’agit donc d’un système d’épargne retraite qu’il est possible d’ouvrir à n’importe quel moment.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Quelle est la limite d’âge pour ouvrir un PER ?

Là encore, il n’y en a pas ! En effet, la loi PACTE n’a pas prévu d’âge limite pour commencer à cotiser pour sa retraite. Cependant, certains organismes souscripteurs peuvent imposer un âge limite à leur convenance.

En effet, si un PER peut être soldé dès 62 ans (ou avant si la retraite peut être prise plus tôt), il n’y a aucune obligation à utiliser l’épargne disponible ! Un détenteur de PER peut continuer d’effectuer des versements, même en étant à la retraite et choisir de ne pas profiter de son épargne tout de suite.

À lire également : Peut-on ouvrir un PER une fois à la retraite ?

Quel est le meilleur moment pour ouvrir un PER ?

Dans la logique de ce placement tunnel, plus un PER est ouvert tôt et plus il sera profitable le moment venu. En effet, le PER s’adresse à toutes les catégories d’âge : du mineur au sénior (même déjà retraité).

Cependant, selon les experts, le meilleur âge pour ouvrir un PER est 30 ans. C’est le moment où l’achat de la résidence principale est acté et où les Français « posent » plus ou moins leur plan de vie (enfants, carrière, etc.).

Dans l’idée, dès lors que l’épargne pour l’apport d’achat de résidence principale est finalisée, il est fortement conseillé d’allouer ce même montant pour sa retraite en le plaçant régulièrement sur un dispositif d’épargne dédié. D’autre part, choisir un produit d’épargne adapté permet aussi d’obtenir de réels avantages fiscaux.

Pourquoi pas avant 20 ans ?

Il n’est pas impossible de commencer à cotiser pour sa retraite avant 20 ans. Mais en toute logique, cela impose que ce soit les parents qui épargnent pour les enfants. En effet, à 20 ans les jeunes sont majoritairement encore dans les études ou si ce n’est pas le cas, ils occupent de petits emplois peu rémunérateurs.

Ainsi, il est difficile de mettre de côté chaque mois une certaine somme en vue de la retraite. D’autre part, avant 20 ans, les jeunes sont plus enclins à profiter de la vie et découvrir le monde que de renoncer à certains petits plaisirs en bloquant leurs maigres économies pour la retraite.

Qu’en est-il après 60 ans ?

Choisir d’ouvrir un PER après 60 ou 62 ans est tout à fait possible, mais c’est une option à favoriser pour les personnes ayant une pension de retraite confortable. En effet, le PER n’aura plus la même vocation.

Le souscripteur jouira de la défiscalisation sur ses versements, tout comme s’il avait ouvert son PER durant sa vie active. Il existe néanmoins une différence puisque le plafond de déduction est automatiquement fixé à 10 % du PASS, soit 4 114 euros en 2023. En effet, n’ayant pas de revenus professionnels (sauf pour les personnes cumulant emploi et retraite), le plafond de déduction PER des retraités est donc moins intéressant, d’autant que la tranche marginale d’imposition est plus faible.

Dans le cas où le souscripteur a atteint l’âge légal et qu’il choisit de partir à la retraite, il peut alors utiliser son PER ou continuer d’alimenter son épargne. Cette dernière reste toutefois disponible à tout moment.

Bon à savoir : Une personne retraitée peut également ouvrir un PER, même en ayant déjà liquidé ses droits à la retraite.

Mais alors quel est l’intérêt d’ouvrir un PER après 60 ans ? Pour les personnes déjà retraitées et profitant du régime emploi-retraite, c’est une excellente solution puisque la gestion à horizon est adaptée sur le court moyen terme. Les contrats sont donc plus sécurisés (investis majoritairement sur fonds euros, sur des actifs obligatoires ou en immobilier).

Il est important de savoir que ce produit d’épargne permet aussi d’optimiser la succession !

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Quels sont les avantages à ouvrir un PER à la retraite ?

Certes, l’intérêt fiscal est faible, mais le PER ouvert à la retraite permet d’optimiser la succession et de faire travailler l’argent sur un placement rentable.

Pourquoi parler de succession avec un PER ? Tout comme pour l’assurance-vie, ce produit d’épargne permet de transmettre avantageusement un capital à ses bénéficiaires. Par exemple, les frais de succession jouissent d’un abattement en cas de décès du souscripteur après 70 ans, puisque le capital tombe automatiquement dans la succession (sauf pour le conjoint qui est exonéré de succession).

Comment ouvrir un PER après la retraite ?

L’ouverture d’un PER après la retraite nécessite avant tout de se renseigner afin d’obtenir un maximum d’informations. En effet, les besoins d’un retraité ne sont pas les mêmes qu’un « jeune épargnant ». De plus, les capacités d’épargne sont souvent moins élevées et les risques de placement moins importants.

C’est pour cette raison qu’il est sage de placer ses versements sur une gestion à horizon. Cela signifie que l’épargne est sécurisée. Cependant, en ayant plus de temps à la retraite, le souscripteur peut aussi choisir une gestion libre, synchronisée avec son profil ou pas.

Pour ce qui en est du choix des offres, tout comme un épargnant de 30 ans, le retraité devra comparer les offres selon les mêmes critères, à savoir :

Les frais ;

le mode de gestion ;

le choix des supports d’investissement ;

la possibilité d’opter pour un ou plusieurs fonds euros ;

le mode de sortie.