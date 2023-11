Gagnez de l'argent grâce à des applications

La première solution consiste à utiliser les ressources de son smartphone. Vous y trouverez en effet quelques applications originales pour gagner de l'argent.

Se charger de petites missions

Certaines applications, comme Swagbucks, Toluna ou Google Opinion Rewards, vous proposent de gagner de l'argent en répondant à des sondages ou des enquêtes rémunérées. Wowapp rémunère aussi quelques sondages.

En plus des sondages, Swagbucks vous permet de faire des bénéfices en jouant à certains jeux gratuits ou en parrainant vos amis.

La solution du cashback

Le cashback consiste à vous restituer une partie de ce que vous avez dépensé en faisant vos courses. Ainsi, avec l'application eBuyClub, vous amassez dans une cagnotte de l'argent que vous pouvez récupérer à partir de 10 euros.

De son côté, l'application Joko repère les produits éligibles au cashback, ou à des promotions, et transfère directement les sommes gagnées sur votre compte bancaire. Featurepoints pratique aussi le cashback, entre autres missions.

Des applications à télécharger

Featurepoints vous propose une autre solution pour gagner de l'argent : télécharger d'autres applications. Vous les laissez sur votre smartphone quelques minutes, ce qui vous permet d'accumuler des points, et donc de l'argent.

Faites-vous payer pour marcher

Quoi de plus simple que de gagner de l'argent en marchant ? C'est ce que vous propose l'application WeWard. Elle vous gratifie, non pas de points, mais de "wards", accordés en fonction du nombre de pas effectués.

Les gains sont modestes (1 à 2 euros par mois en moyenne), mais on peut les augmenter en parrainant des amis ou en répondant à un sondage.

Jouez au loto

Avec Bravoloto, vous remplissez vos grilles, comme dans le loto classique, mais elles sont gratuites ! Les lots sont un peu moins fréquents, mais vous pouvez gagner des bons d'achat ou quelques centaines d'euros.

Mais vous pouvez aussi tirer le gros lot et empocher 500.000 euros, voire plus. Et Bravoloto vous propose 12 grilles par jour.

Vendez vos livres d'occasion

Vous croulez sous les livres et les CD ? Revendez-les sur Momox. Vous n'avez qu'à scanner le code-barres de l'article sur l'application.

Elle vous propose aussitôt un prix. S'il vous convient, il reste à imprimer le bon d'envoi gratuit et à envoyer le paquet contenant livres ou CD. Le seuil minimal, pour une vente, est de 10 euros.

Des messages rémunérés

Wowapp est une application de messagerie gratuite. Elle vous permet donc de communiquer avec vos amis, mais aussi de gagner de l'argent, et ce rien qu'en l'utilisant !

Jouez au client mystère

C'est ce que vous propose l'application Bemyeye. Pour des sommes allant, en moyenne, de 4 à 7 euros, vous devez, avec discrétion, vous rendre dans un magasin donné et prendre en photo des produits ou des stands par exemple.

Certains sites peuvent proposer de vous rémunérer !

Les solutions pour arrondir leurs fins de mois, les retraités les découvrent aussi en ligne. Les astuces qu'on y trouve sont parfois comparables à celles que proposent les applications, mais pas toujours.

Encore les sondages

Parmi les sites permettant de participer à des sondages rémunérés, on peut noter :

Mon opinion compte , qui permet d'engranger entre 0,5 et 5 euros par sondage.

, qui permet d'engranger entre 0,5 et 5 euros par sondage. Green Panthera. En plus de la rémunération des sondages, vous augmentez vos gains par un apport initial et le parrainage de vos proches.

Le cashback

On peut retenir, comme sites de cashback intéressants :

Poulpeo . Les types de commerces concernés sont très variés et vous pouvez récupérer entre 1 et 10 % de vos achats.

. Les types de commerces concernés sont très variés et vous pouvez récupérer entre 1 et 10 % de vos achats. Igraal, où le niveau de remboursement est à peu près semblable. Les gains sont versés sur une cagnotte. Vous pouvez demander le paiement dès qu'elle atteint 20 euros.

Faites du e-commerce

Les retraités peuvent aussi créer leurs magasins en ligne. Il sera hébergé, contre une redevance mensuelle, par le site Shopify.

Vous pourrez y vendre vos produits, ou ceux conçus par d'autres fabricants, sans avoir de stocks à gérer ni de soucis de logistique. Shopify regroupe de très nombreux utilisateurs et permet de gagner des gains importants.

Des sites "multi missions"

Gagner de l'argent en effectuant de petites missions, c'est facile. Il s'agit d'aller sur des sites comme :

Gaddin , qui vous charge de tester un produit ou de visiter un magasin.

, qui vous charge de tester un produit ou de visiter un magasin. Moolineo , qui vous paie pour lire des mails ou visiter des sites Internet.

, qui vous paie pour lire des mails ou visiter des sites Internet. Lounea, qui vous propose des missions du même genre.

Rentabilisez vos compétences

Les seniors ont eu le temps de faire mûrir leurs talents. Le site ComeUp leur propose de les faire valoir. Certains retraités sont doués pour l'écriture, d'autres maîtrisent une langue étrangère et peuvent faire des travaux de traduction.

Ce travail peut rapporter des gains substantiels, jusqu'à 200 ou même 500 euros par mois. Ils seront plus notables si les services proposés sont diversifiés.

Créez un blog payant

Par définition, les retraités ont beaucoup de temps libre. Certains d'entre eux ont sans doute créé des blogs, pour traiter de sujets qui les intéressent.

Mais certains peuvent être payants. Ils vous permettent de gagner de l'argent de plusieurs façons. Vous pouvez donner des cours en ligne ou commercialiser vos produits par exemple. Pour y parvenir, le site System.io vous sera d'un grand secours.

Rendez service et offrez vos compétences via une plateforme collaborative

Les applications et les sites en ligne ne sont pas les seuls moyens, pour un retraité, d'arrondir ses fins de mois. En effet, il dispose encore d'un autre outil : la plateforme collaborative.

Comme son nom le laisse supposer, elle met en relation un client, qui a besoin d'une prestation, et la personne à même de la réaliser. En plus de créer du lien social, ces plateformes sont une source de revenus supplémentaires.

Une plateforme de covoiturage

Nombre de retraités conduisent encore leur voiture. Dès lors, pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner un peu d'argent en transportant des passagers ?

Excellente pour la planète, cette pratique du covoiturage a des adeptes toujours plus nombreux. En vous inscrivant sur la plateforme collaborative Blablacar, vous pouvez publier des annonces, indiquant votre trajet et le prix que vous demandez. N'oubliez pas non plus de préciser la date et l'horaire de départ.

les passagers intéressés peuvent vous contacter et discuter avec vous des détails du voyage.

Louez votre logement

Vous pouvez utiliser une plateforme collaborative bien connue, Airbnb, pour louer votre logement. Pendant qu'il est en voyage, un retraité peut louer sa maison, ce qui lui paiera une partie, ou même la totalité du séjour.

Il faut cependant respecter la législation en la matière, et ne pas dépasser un certain nombre de jours de location dans l'année.

Des produits à vendre

Leboncoin est une autre plateforme collaborative très appréciée des usagers. Elle est centrée sur la vente de produits. Les seniors ont tout loisir de l'utiliser pour vendre des objets dont ils n'ont plus l'usage.

En effet, la plateforme met en relation des vendeurs et des acheteurs. Les particuliers déposent sur le site des annonces gratuites. Elles seront par contre payantes s'ils souhaitent les voir apparaître en tête de liste.

Cette plateforme donne accès à des produits très variés. Ce n'est pas le moindre de ses avantages.

Partagez vos compétences sur des plateformes de services

Les retraités ont acquis, durant leur vie professionnelle, des compétences précises. Ils ont pu aussi développer des talents dans leur vie personnelle.

Au moment de la retraite, ces aptitudes peuvent encore devenir des sources de revenus. Pour cela, les seniors peuvent recourir à des plateformes de services comme :