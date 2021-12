Service de dépannage

Une première solution consiste à proposer des services de dépannage en tout genre. Pour cela, vous devez avoir des compétences en bricolage ou en entretien d’espaces verts selon ce que vous proposez.

Ces types de services sont de plus en plus recherchés par les particuliers et vous offrent une solution de travail ponctuel. Vous pouvez adapter vos horaires en fonction de vos activités, ce qui vous laisse très libre par ailleurs. Pour le faire savoir, vous pouvez mettre des affichettes chez les commerçants de votre quartier ou passer une annonce sur les réseaux sociaux.

Ce peuvent être des services de petit bricolage et d’entretien comme enlever les feuilles mortes des gouttières, passer la tondeuse à gazon, réparer de petites choses de la maison, etc., selon vos compétences.

Service à la personne

Après les dépannages de toutes sortes, une autre requête fréquemment formulée sont les services à la personne, comme le ménage, le repassage, mais aussi l’accompagnement pour la réalisation des démarches administratives, pour faire les courses, voire pour la toilette.

Pour offrir ce type de prestation, il n'est pas nécessaire d’avoir une formation spécifique, mais par contre, il faut avoir une bonne santé physique et de l’énergie. L’avantage est que vous pourrez organiser vos journées comme cela vous convient et que vous aurez la sensation de répandre le bien autour de vous.

Garde d’enfant

Vous pouvez proposer de garder des enfants à leur domicile, ce peut être, par exemple, un moment après l’école en attendant que leurs parents reviennent du travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir un agrément de nourrice ou d’assistante maternelle. Il s’agit là d’un accord avec les parents. Toutefois, si cela devient une activité régulière, il est recommandé de déclarer ce type de prestation pour être dans la légalité et bénéficier d’une assurance.

Garde d’animaux

Pour les amoureux des animaux, vous pouvez proposer du pet-sitting. En plus de profiter de la compagnie de ces boules de poils, vous offrirez une solution aux propriétaires d’animaux. Ce peut être lorsque ceux-ci partent en vacances, mais aussi pendant qu’ils sont au travail. En effet, certaines personnes travaillant toute la journée ont besoin qu’une personne passe chez eux pour offrir une coupure à l’animal et, dans le cas d’un chien, le faire sortir. Il peut ainsi se dépenser et faire ses besoins. Il est nécessaire de rencontrer l’animal au préalable afin d’être certain que tout se passera bien quand vous viendrez en l’absence des propriétaires.

Les différents types de tutorat

Une autre solution pour compléter vos revenus est de proposer des cours particuliers ou de l’aide aux devoirs. Ce peut être au domicile des particuliers, dans un centre social ou culturel, ou encore depuis chez vous, par Internet. Pour cela, vous devez quand même avoir certaines compétences et être pédagogue. La patience est également primordiale pour ce type de prestations. Vous pouvez alors proposer des tutorats sur des matières scolaires, mais pas seulement. L’heure de soutien scolaire peut être facturée entre 15 et 20 €. Vous pouvez également proposer des formations socio-culturelles en peinture, théâtre, musique, etc. en fonction de votre domaine d’expertise.

À lire également : Comment bien gérer son argent une fois à la retraite ?

Couture

Si vous avez ces compétences, vous pouvez proposer un service de couture. Ce peut être de la création de vêtement ou, plus modestement, un travail de retouche. Ce type d’emploi ne nécessite pas un investissement important au départ et vous pouvez le pratiquer chez vous en toute tranquillité.

Distribuer des prospectus ou des tracts publicitaires

Ce type de petit travail n’est certes pas très bien rémunéré, mais il présente des avantages et est donc assez demandé. Après avoir réuni chez vous les supports à distribuer, comme des prospectus, des imprimés, des flyers, des tracts, des publicités, etc., vous devez les déposer dans les boîtes aux lettres du secteur qui vous est affecté. Bien souvent ce type de prestations est proposé par des agences de marketing qui recrutent les prestataires chargés de la distribution. En revanche, il est nécessaire d’être véhiculé, ce qui a un coût, et ce type de travail nécessite, généralement, de se lever tôt et d’être actif. Il faut donc être en bonne condition physique pour se lancer dans cette activité.

Vendre vos produits maison

Il est possible de vendre des produits que vous produisez vous-même. Cela va dépendre de vos compétences, mais vous pouvez, par exemple, proposer des bijoux réalisés à la main, des compositions florales, etc.. Vous pouvez passer par des plateformes qui permettent de vendre en ligne ou vous pouvez le faire directement à votre domicile si vous avez une clientèle envisageable à proximité. Néanmoins, il sera nécessaire de déclarer vos revenus et vous devrez avoir le statut d’artisan.

Être ambassadeur de marques

Vous pouvez organiser des ventes à domicile. Ce sont alors des moments de convivialité pendant lesquels les produits d’une marque précise sont présentés. On peut citer, entre autres, les boîtes hermétiques proposées par Tupperware. Si cette marque est aussi connue, c’est parce qu’elle fait figure de précurseur en France. Cependant, elle est désormais loin d’être la seule puisque ce type de vente s'est étendu à toutes sortes de secteurs, comme celui des produits de beauté, de la mode, des sous-vêtements, etc.. La vente de ces produits permet de générer un revenu au prorata des ventes.

Panéliste

Ce travail s’effectue par le biais d’Internet : il s’agit de donner son avis contre une rémunération. Si les gains par étude sont faibles, une fois cumulés, ils peuvent générer un complément de revenu intéressant et facile à réaliser. Pour faire un maximum de bénéfices, il est nécessaire de faire preuve de régularité. L’avantage de ce travail est que vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous.