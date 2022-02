Sur un plan statistique, les plus de 50 ans représentent 33 % de la population française et possèdent 43 % des revenus et 72 % des placements financiers, mais aussi des biens immobiliers et des actions en bourse. Toutefois, hormis les placements, on peut se demander comment les retraités dépensent leurs revenus.

La gestion de l’argent chez les seniors

La plupart des seniors sont impliqués dans la gestion de leur argent et le font avec expérience et sagesse. Voici les quelques tendances qui se dégagent chez les seniors en matière de gestion financière.

Pour une gestion optimale et simplifiée du règlement des factures courantes, telles que celles de gaz, d’électricité, etc., un senior sur neuf mise sur au moins un prélèvement automatique.

Si certains ont recours aux nouvelles technologies et à Internet pour la réalisation de différentes opérations, nombreux sont ceux qui vont privilégier le déplacement en personne pour ces démarches. En effet, tous ne sont pas à l’aise avec ces solutions, même si une évolution constante en faveur de l’utilisation d’Internet et des outils inhérents est constatée année après année.

La situation financière chez les seniors

D’une manière générale, avec la crise, les seniors considèrent que leur pouvoir d’achat a baissé de manière significative et, de ce fait, leur niveau de vie. Pour plus de la moitié, les retraités estiment que la pension de retraite qui leur est versée n’est pas suffisante pour assurer leur quotidien et que la situation continue de se dégrader mois après mois. Ainsi, pour répondre à leurs besoins premiers, ils ont tendance à réduire les dépenses réservées au bien-être et au confort, comme les loisirs, les sorties au restaurant, l’essence, etc.. La France traversant une période de crise sanitaire, et par conséquent, économique difficile, l’avenir semble de plus en plus sombre. Cependant, quasiment la moitié des retraités (46 %) ont anticipé en investissant pour leur retraite, et ils estiment avoir eu raison.

En s’appuyant sur la dernière étude de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques), effectuée en 2019, en France, le revenu moyen net est de 1 393 €. Entre 2018 et 2019, le montant brut des pensions à diminué de 1,1 % en euros constants. Et pour cause, nul n’est sans ignorer que la revalorisation des pensions est inférieure à l’inflation, ce qui explique cette baisse.

Comment cet argent est dépensé ?

En règle générale, les dépenses des seniors sont réparties de la manière suivante :

60 % des seniors épargnent chaque mois dans l’objectif de pouvoir faire face aux imprévus. Il s’agit généralement de produits d’épargne de type PER, assurance-vie, etc..

56 % des seniors aident financièrement leurs proches.

Le financement d'une maison de retraite ou d'un établissement d'hébergement concerne une part conséquente de leurs dépenses mensuelles, mais cela ne constitue pas le poste de dépenses le plus important, puisque 69 % des retraités sont propriétaires et 92 % d'entre eux ont remboursé la totalité de leur crédit immobilier.

L'énergie et l'assurance habitation représentent respectivement la deuxième et la troisième place dans les dépenses des retraités. Quant aux abonnements téléphoniques et à Internet, ils sont à la 4e place dans les dépenses mensuelles.

L'alimentation concerne une part importante de leur budget et constitue la première source de dépenses.

La santé n'est pas en reste, car, elle aussi, grève sérieusement le budget des seniors, ce peut être, entre autres, pour les lunettes, les frais dentaires etc.. Elle est ainsi classée en 5e position et représente en moyenne 136 € par mois pour le paiement des différentes mutuelles et assurances.

En fonction de leurs besoins, l'équipement de leur domicile visant à leur permettre de conserver autant que possible leur autonomie, mais aussi les services d'aide à domicile font également partie des dépenses des retraités, même si des aides peuvent exister pour ce type de dépenses.

Les loisirs sont également un poste de dépenses important, que ce soit le restaurant, le cinéma, les voyages, etc..

sont également un poste de dépenses important, que ce soit le restaurant, le cinéma, les voyages, etc.. Même si cela semble contradictoire, 75 % des véhicules haut de gamme sont possédés par des seniors, alors que ce n’est pas la population qui se déplace le plus.