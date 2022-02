Les dépenses santé des seniors, un coût croissant

Les frais de santé constituent le premier poste de dépenses chez les 65 à 75 ans. Tous les mois, ils versent en moyenne 132 € simplement pour le règlement de leur mutuelle. À cela, selon les cas, peuvent venir s’ajouter les frais liés aux services d'aide à domicile. C’est un budget qui augmente au fur et à mesure que les années passent. Ainsi, les 75 à 85 ans versent en moyenne 170 € pour le règlement de leur mutuelle. Puis, au-delà de 85 ans, ce budget peut avoir tendance à exploser. En effet, dans le calcul de la cotisation, est prise en compte la possibilité d’une perte progressive d’autonomie qui demanderait une prise en charge spécifique.

L’assurance-maladie

D’une manière générale, les retraités ont un niveau de vie qui est meilleur que celui de la moyenne de la population, mais ils ont plus de frais liés à la santé, environ 6,2 fois de plus qu’un jeune de 20 à 29 ans. Cela n’a rien de surprenant ! Heureusement, ils peuvent bénéficier de l’assurance maladie obligatoire qui est assez efficace.

L’une des 5 branches de la sécurité sociale, l’assurance maladie a vu le jour en 1928 et depuis lors, elle permet de couvrir certains frais médicaux partiellement ou en totalité. Par exemple, elle va prendre en charge la totalité des soins qui doivent être effectués dans le cas d’une affection longue durée. Ce type de pathologie chronique est courante chez les personnes âgées.

Cependant, l’assurance maladie ne prend en charge les frais d’hospitalisation qu’à hauteur de 80 % de sa base de remboursement, sans compter les surplus qui peuvent venir s’ajouter. Ces frais supplémentaires peuvent être pris en charge en passant par une bonne mutuelle senior.

La mutuelle

Face à une contradiction notoire qui est que les cotisations des mutuelles ont tendance à augmenter avec l’âge, pour des remboursements moins importants et donc, un reste à charge plus élevé, le gouvernement essaie de rendre les mutuelles plus abordables pour les 65 ans et plus.

Toutefois, les mutuelles seniors essaient d’évoluer pour être plus adaptées aux problèmes de santé des plus de 60 ans. Cela peut être pour les soins dentaires, les prothèses auditives, les lunettes, mais aussi les maladies fréquemment rencontrées par les seniors. Il n’est un secret pour personne que ces soins et appareils représentent encore un coût important et la mutuelle permet de limiter leur impact financier même si bien souvent l’addition reste lourde.

Si vous avez la possibilité de bénéficier d’une mutuelle haut de gamme et que vous souhaitez avoir recours à de la médecine douce comme l’homéopathie, l’acupuncture, etc., il est possible de bénéficier de remboursements forfaitaires. Vous pouvez également avoir droit à un suivi pour anticiper les éventuels problèmes, ce type de suivi est appelé forfait prévention et peut comprendre des services médicaux de dépistage, mais aussi des séances d’information.

En conclusion

Pour conclure, quelques chiffres très représentatifs : les dépenses de santé représentent 2,7 % du revenu disponible des personnes ayant entre 26 et 44 ans, alors que pour les retraités entre 55 et 65 ans, elles en représentent 4,5 % et jusqu’à 6,6 % pour les plus de 75 ans. Pour les personnes avec moins de moyens, il est possible de bénéficier de la couverture maladie universelle qui permet de réduire le taux d’effort à 1 %.