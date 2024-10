Ces deux banques en ligne ferment bientôt : plus de 800 000 clients concernés, êtes-vous l’un d’eux ?

Le secteur bancaire en ligne traverse une période de turbulences majeures. Deux acteurs importants, Orange Bank et Ma French Bank, annoncent leur fermeture imminente, affectant plus de 800 000 clients en France. Si vous faites partie de ces utilisateurs, il est essentiel de savoir ce qu’il adviendra de vos comptes et comment gérer cette transition.