Économies d’eau au quotidien : 4 idées reçues qui vous coûtent cher sans que vous le soupçonniez

N°1 - Laver la vaisselle à la main est plus économe qu'un lave-vaisselle

Idée reçue : Beaucoup de gens pensent qu'en lavant la vaisselle à la main, ils économisent de l'eau par rapport à l'utilisation d'un lave-vaisselle.

La réalité : Les lave-vaisselle modernes utilisent bien moins d'eau qu'un lavage à la main. En effet, un lave-vaisselle utilise environ 10 à 15 litres d'eau pour un cycle complet, alors qu'un lavage à la main peut en consommer jusqu'à 40 litres, surtout si vous laissez l'eau couler en continu.

Notre conseil : Si vous n'avez qu'une petite quantité de vaisselle à laver, attendez d'avoir une pleine charge avant de lancer votre lave-vaisselle. Utiliser le programme « éco » vous permettra également de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

N°2 - Couper l'eau pendant que l'on se brosse les dents n'a pas d'impact

Idée reçue : « Ce n'est que quelques secondes, ça ne doit pas consommer tant d'eau. »

La réalité : Laisser couler l'eau pendant que vous vous brossez les dents peut gaspiller jusqu'à 24 litres d'eau par jour, ce qui fait près de 9 000 litres par an ! Si tout le monde adoptait cette petite habitude, les économies seraient énormes.

Notre conseil : Équipez vos robinets d'aérateurs, des dispositifs simples qui réduisent le débit sans affecter la pression. Cela vous permettra de réduire la quantité d'eau utilisée chaque fois que vous ouvrez le robinet, que ce soit pour vous brosser les dents ou pour laver vos mains.

N°3 - Laver sa voiture chez soi est plus économe qu'à la station de lavage

Idée reçue : Beaucoup pensent que laver sa voiture à la maison, avec un tuyau d'arrosage, est une option plus économique et écologique.

La réalité : Un lavage à domicile consomme en moyenne 300 litres d'eau, alors qu'une station de lavage professionnelle bien équipée peut utiliser moins de 100 litres grâce à des systèmes de recyclage de l'eau.

Notre conseil : Si vous souhaitez vraiment laver votre voiture vous-même, utilisez un seau plutôt que le tuyau d'arrosage, et optez pour un savon biodégradable. Et mieux encore, lavez-la dans une station de lavage qui recycle l'eau.

N°4 - Prendre des bains est aussi économe qu'une douche rapide

Idée reçue : Certains pensent qu'un bain est tout aussi économique qu'une douche rapide, notamment parce qu'il est possible de contrôler la quantité d'eau dans la baignoire.

La réalité : En moyenne, un bain utilise environ 150 à 200 litres d'eau, tandis qu'une douche de 5 minutes avec un pommeau économe en eau consomme environ 40 à 50 litres. La différence est considérable, surtout si vous prenez des bains réguliers.

Notre conseil : Si vous préférez les bains, essayez de les limiter à une occasion spéciale. Pour vos douches quotidiennes, optez pour un pommeau de douche à faible débit, qui vous permettra de réduire votre consommation d'eau tout en profitant de votre moment de détente.

Les idées reçues sur les économies d'eau peuvent entraîner un gaspillage quotidien, souvent sans que nous en ayons conscience. Mais en corrigeant ces petites erreurs et en adoptant des gestes plus efficaces, vous pouvez faire des économies substantielles d'eau et d'argent, tout en contribuant à préserver cette ressource précieuse.

Et vous, êtes-vous prêt à changer vos habitudes ?