Pourquoi investir dans l'or ?

Un senior désireux d'arrondir sa retraite et de diversifier son patrimoine a toutes les raisons d'acheter de l'or.

Une grande stabilité

On a coutume d'appeler l'or une "valeur refuge". On veut dire par là que, sur le long terme, le cours de l'or fait preuve d'une grande stabilité. Ce qui ne signifie pas qu'il ignore les fluctuations.

En effet, ce cours peut être influencé par des événements internationaux d'ampleur, par un achat d'or plus massif de la part de certaines banques centrales, le cours du dollar ou encore l'évolution de la demande mondiale.

Mais, en cas de crise financière, les investisseurs ont tendance à se replier sur l'or, qui leur paraît une valeur plus sûre. D'où son appellation de valeur refuge. Dans un contexte inflationniste, la valeur de l'or a donc tendance à monter quand celle de la monnaie ou des valeurs boursières est plutôt à la baisse.

N'oublions pas non plus que les banques centrales conservent d'importantes réserves d'or. Leur but est de rassurer les investisseurs sur la santé de la monnaie et de l'économie de leur pays. Seul l'or, valeur refuge, peut jouer ce rôle.

Une confiance qui dépasse les frontières

La seconde raison, pour un retraité, d'investir dans l'or, c'est sa reconnaissance internationale, si l'on peut dire. En effet, même si les règlementations en matière d'achat et de vente d'or diffèrent d'un pays à l'autre, tous en reconnaissent en principe la valeur.

Partout, en effet, l'or est reconnu comme un métal précieux ayant une valeur intrinsèque et peu sensible, sur la durée, aux fluctuations économiques et financières.

Et la confiance internationale a toujours été telle que l'or a longtemps servi de garantie à la monnaie fiduciaire. En effet, le système du "Gold exchange standard", mis au point en 1944, par les accords de Bretton Woods, prévoyait la convertibilité du dollar par rapport à l'or, et des autres monnaies par rapport au dollar.

Ce dispositif montre bien toute la confiance mise dans un métal précieux considéré comme assez fiable pour servir de support au système monétaire international. Le système prend fin en 1971 quand le Président Nixon, devant les difficultés financières de son pays, annonce la dévaluation du dollar et donc la fin de la convertibilité du dollar en or.

Comment procéder à un tel investissement ?

Le retraité désireux d'acheter de l'or doit d'abord se rappeler qu'il en existe deux catégories bien distinctes.

Investir dans de l'or physique

Il s'agir de l'or que l'on peut garder chez soi, dans les meilleures conditions de sécurité possible, ou dans le coffre-fort d'une banque. Il peut se présenter sous la forme de pièces, de lingotins, de petites barres rectangulaires ne dépassant pas 500 grammes, ou de lingots, pesant en principe un kilo.

Investir pour la retraite dans de l'or physique est l'une des meilleures manières de profiter de cette valeur refuge. Vous pouvez acheter pièces et lingots :

Dans des boutiques spécialisées , où des professionnels vous proposent des produits à la pureté vérifiée. Vous pourrez y consulter le cours du lingot ou d'une des pièces d'or les plus connues, le napoléon, fixé par la Banque de France.

, où des professionnels vous proposent des produits à la pureté vérifiée. Vous pourrez y consulter le cours du lingot ou d'une des pièces d'or les plus connues, le napoléon, fixé par la Banque de France. Au guichet de votre banqu e, si elle propose un tel service.

e, si elle propose un tel service. Sur des sites reconnus pour leur sérieux. Ils doivent notamment vous proposer des solutions d'assurance, de manière que vous ne soyez pas lésé si l'or commandé ne peut vous être livré.

Vous pouvez choisir l'or papier

L'or papier n'est pas fait de pièces ou de lingots. C'est un titre financier, qui se négocie en bourse comme une action. Il fait alors partie de contrats négociables, comme les "Exchange trade funds" (ETF).

Cet or "virtuel" ne peut être conservé chez vous. Il perd dès lors sa qualité de valeur refuge et, comme tout titre financier, présente certains risques pour l'investisseur.

Les précautions à prendre

Détenir de l'or, physique ou papier, et profiter d'un cours favorable pour réaliser une intéressante plus-value, c'est donc une excellente manière de préparer sa retraite. Nous l'avons vu, il s'agit d'une valeur refuge, propre à fournir des revenus supplémentaires en cas de besoin.

Ceci étant, l'or doit représenter l'un des modes d'investissement du retraité, la diversification du patrimoine demeurant sa meilleure garantie. D'après l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine, John Exter, l'or doit représenter, en moyenne, 10 % du patrimoine.

Dans le célèbre schéma économique qui porte son nom, John Exter a cependant placé l'or, en tant qu'actif le plus sûr, à la base de cette pyramide inversée, dite "pyramide d'Exter".

Par ailleurs, un senior ne peur choisir cet investissement sans avoir pris certaines précautions. Il doit notamment :