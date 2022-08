En savoir davantage sur l’assurance vie

L’assurance vie est un contrat conclu entre un assureur et un souscripteur. En contrepartie du versement de primes, l’assureur s’engage à verser une rente ou un capital à une ou plusieurs personnes désignées dans le contrat.

Pour alimenter cette épargne vous avez le choix entre 3 versements : le versement initial, les versements libres et les versements programmés.

L’argent versé est investi sur des supports financiers en fonction de votre tolérance aux risques :

Les fonds en euros qui sont totalement sécurisés : un capital est garanti par l’assureur

Les unités de compte présentent un risque mais offrent des perspectives de rendement beaucoup plus intéressantes. Liés à l’évolution du marché financier, votre capital n’est pas garanti.

Ce placement apporte une grande souplesse car vos économies restent disponibles tout au long de la durée du contrat. En effet, vous pouvez récupérer votre épargne en effectuant un rachat partiel ou total.

Cette solution d’épargne est adaptée à divers objectifs :

Constituer une épargne sur le long terme,

Préparer votre retraite,

Transmettre votre patrimoine,

Simplifier votre succession,

Etc.

L’assurance vie donne accès à de nombreux avantages d’exonérations et d’abattements fiscaux aussi bien en cas de rachat qu’au moment du décès. En cas de rachat d’un contrat de plus de 8 ans, vous bénéficiez d’un abattement annuel sur les intérêts : 4600 € pour une personne seule et 9200 € pour un couple marié ou pacsé.

Le mécanisme d’imposition dépend de la date de vos versements, de l’ancienneté du contrat et de votre propre choix d’imposition. En cas de décès, la fiscalité de l’assurance vie varie selon l’âge de l’assuré lors des versements.

L’assurance vie offre de nombreuses possibilités, si vous souhaitez placer votre argent dans ce type de contrat découvrez les 7 avantages de l’assurance vie.

En savoir davantage sur le plan épargne retraite

Le plan épargne retraite est une enveloppe financière constituée lorsque l’on travaille, à laquelle on ne peut pas accéder. En effet, a contrario de l’assurance vie, sur ce contrat les fonds restent bloqués jusqu’à la fin de votre vie active. Cette solution de placement est spécialement adaptée pour assurer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Il s’agit d’une épargne à long terme qui vous sera reversée sous forme de rente ou de capital, ou d’une combinaison des deux.

Toutefois, des modalités de sortie exceptionnelles peuvent avoir lieu : les fonds peuvent être débloqués pour l’achat d’une résidence principale, une expiration des droits à l’assurance chômage, une invalidité, le décès d’un conjoint ou de partenaire de Pacs, une liquidation judiciaire et une situation de surendettement.

C’est un moyen d’optimiser à la fois vos revenus et votre régime fiscal. Les versements sur le PER sont déductibles de votre impôt. Tout au long de la durée de ce contrat, aucune fiscalité n'aura lieu sur les gains. Il est ouvert à tous, aux professionnels comme aux particuliers. Il est possible de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès du souscripteur. Un capital investi régulièrement vous permettra un départ à la retraite confortable.

Il existe 3 solutions pour épargner avec ce contrat en fonction de votre profil :

Le PER collectif : ce contrat est mis en place par l’entreprise et le salarié est libre d’y souscrire ou non. Pour alimenter son épargne, le salarié peut verser les primes d’intéressement ou la participation aux bénéfices ou effectuer des versements volontaires.

: ce contrat est mis en place par l’entreprise et le salarié est libre d’y souscrire ou non. Pour alimenter son épargne, le salarié peut verser les primes d’intéressement ou la participation aux bénéfices ou effectuer des versements volontaires. Le PER obligatoire : ce contrat est imposé aux salariés par l’entreprise et l’employeur peut choisir de l’imposer à une partie des salariés en fonction de leur catégorie ou à tous les employés. Il peut être alimenté par des versements volontaires de l’employé, par des versements obligatoires de l’employeur ou par la participation ou l’intéressement.

: ce contrat est imposé aux salariés par l’entreprise et l’employeur peut choisir de l’imposer à une partie des salariés en fonction de leur catégorie ou à tous les employés. Il peut être alimenté par des versements volontaires de l’employé, par des versements obligatoires de l’employeur ou par la participation ou l’intéressement. Le PER individuel : ce contrat peut être souscrit par tous et peut être alimenté librement.

Ou placer son argent en 2022 ?

L’assurance vie et le plan épargne retraite sont deux placements qui vous permettent de vous constituer une rente ou un capital. Ces deux contrats s’appuient sur les mêmes supports financiers : un fonds en euros sécurisé ou des unités de compte. Ils délivrent des avantages similaires, mais le PER bénéficie d’une rentabilité plus bénéfique du fait de l’absence de prélèvements sociaux en cours d’épargne. La déduction fiscale offerte par le plan épargne retraite génère un avantage financier considérable.

Ces deux placements se complètent et offrent des avantages considérables, à vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos attentes et à vos besoins.