Quelle banque pour un retraité ?

Parvenu à la retraite, un senior aura peut-être envie de changer de banque. Il a, en effet, des besoins spécifiques, qui ne sont pas forcément les mêmes que des personnes plus jeunes. S’il n’existe pas de banques réservées aux retraités, certaines se révèlent moins onéreuses et offrent des services plus adaptés à ce moment de la vie.