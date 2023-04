Des travaux coûteux, mais nécessaires

Les travaux d’adaptation du logement d'une personne âgée peuvent être coûteux, mais ils sont nécessaires. Ils visent à rendre possible le maintien à domicile du sénior tout en lui permettant de profiter pleinement de son domicile et en limitant autant que possible les risques d’accident.

Ces travaux sont particulièrement nécessaires lorsque la personne âgée est en perte d'autonomie ou présente un risque accru de chutes ou d’accidents domestiques à cause de son état de santé.

Grâce aux travaux, le sénior se déplace plus facilement chez lui et il a accès à tous les objets et équipements nécessaires au quotidien.

Coût des travaux d’adaptation d’une chambre à coucher

Pour que la chambre à coucher soit adaptée au sénior, il faut lui apporter des modifications qui concernent divers éléments, notamment le lit qui doit faciliter le coucher, le lever et les transferts.

Le lit peut être adapté par l’ajout d’accessoires comme des barres d’appui ou une potence. Il est aussi possible de remplacer le lit habituel du sénior par un lit médicalisé une ou deux places si nécessaire.

La pose de volets roulants est aussi considérée comme une adaptation de la chambre aux besoins de la personne âgée.

Voici une liste des accessoires et travaux qu’il est possible de réaliser dans la chambre et leurs coûts hors pose :

lit médicalisé : de 1 500 à 15 000 euros ;

: de 1 500 à 15 000 euros ; potence de lit : de 200 à 400 euros ;

: de 200 à 400 euros ; barre d’appui : de 50 à 550 euros ;

: de 50 à 550 euros ; barrière de lit : de 60 à 250 euros ;

: de 60 à 250 euros ; volets roulants électriques : de 160 à 800 euros.

Coût des travaux d’adaptation de la cuisine

La cuisine peut être adaptée pour permettre au sénior de continuer à préparer ou prendre ses repas en toute sécurité. C’est, en effet, une pièce où les risques d’électrocution, de chutes et d’autres accidents sont élevés.

Voici une liste de travaux à réaliser pour adapter la cuisine ainsi que leurs coûts hors pose :

pose de plaques à induction pour limiter les risques de brûlures : de 45 à 500 euros ;

: de 45 à 500 euros ; étagères escamotables plus faciles d’accès : de 300 à 800 euros ;

plus faciles d’accès : de 300 à 800 euros ; revêtement de sol antidérapant pour limiter le risque de chute : de 10 à 50 euros par mètre carré ;

pour limiter le risque de chute : de 10 à 50 euros par mètre carré ; évier ergonomique : de 180 à 1 000 euros ;

: de 180 à 1 000 euros ; mitigeur avec levier plus facile à utiliser : de 30 à 180 euros.

Il est aussi possible de réaménager tout le plan de travail dans le but de le rendre plus facile à utiliser et plus accessible.

Il s’agit alors de l’abaisser, de le doter d’un évier ergonomique et de rangements plus faciles à ouvrir et à fermer. Le coût des travaux d’adaptation du plan de travail varient selon la surface, le type de logement et le lieu de résidence.

Il faut généralement compter plusieurs milliers d’euros pour un plan de travail classique.

Coût des travaux d’adaptation de la salle de bain

La salle de bain est la pièce qui comporte le plus de risques pour la personne âgée. Son adaptation aux besoins de ces derniers nécessite des travaux et des équipements plus coûteux que ceux nécessaires pour la chambre à coucher ou pour la cuisine.

Voici une liste d’équipements et de travaux qui permettent d'adapter la salle de bain ainsi que leurs coûts hors pose :

baignoire avec porte : de 2 000 à 17 000 euros ;

douche senior à l’italienne ou de plain-pied : de 600 à 6 000 euros ;

: de 600 à 6 000 euros ; rehausseur de toilettes : de 25 à 300 euros ;

: de 25 à 300 euros ; barre d’appui : de 10 à 500 euros ;

: de 10 à 500 euros ; tabouret ou chaise de douche : de 50 à 600 euros ;

: de 50 à 600 euros ; tapis antidérapant : de 10 à 80 euros ;

: de 10 à 80 euros ; revêtement de sol antidérapant : de 10 à 50 euros par mètre carré.