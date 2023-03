Qu’est-ce que l’assurance dépendance ?

L’assurance prévoyance est un contrat de prévoyance grâce auquel l’assuré peut financer les besoins induits par sa perte d'autonomie liée à un accident, à une maladie ou à la vieillesse. Ce type d’assurance est souscrite individuellement ou dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise.

L’assuré cotise chaque mois, chaque trimestre et chaque année à un organisme qui s’engage en contrepartie à verser une rente au cotisant s’il se retrouve dans une situation de dépendance avérée, qu’elle soit partielle ou totale.

La perte d’autonomie est évaluée selon les capacités physiques et psychiques que l’assuré a perdues et qui ont pour conséquence des difficultés à réaliser des tâches du quotidien comme se laver, se déplacer ou se nourrir.

L'évaluation de la perte d'autonomie est effectuée par l’assureur et des médecins traitants et des médecins-conseils qui se basent sur la grille AGGIR servant au calcul de l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et sur la grille AVQ concernant les gestes de la vie courante.

Ainsi, si l’assuré ne peut plus accomplir seul quatre des six gestes de la vie quotidienne, il est considéré comme étant dépendant lourd ou total. Il a alors besoin d'aide à domicile et d’autres aides, y compris en établissement de soins.

Le montant de la rente versée pour couvrir les dépenses induites par la perte d’autonomie de l’assuré varie en général de 500 à 4 000 euros par mois en fonction des contrats.

Les cotisations sont, quant à elles, fixées selon divers paramètres dont l’âge de l’assuré et son état de santé, le montant et le type de rente, les garanties optionnelles et le versement ou non d’un capital en complément.

Ses avantages

L’assurance dépendance peut être utile dans le cas où l’assuré, à cause de la maladie, d’un accident ou de l’âge, perde une partie ou la totalité de son autonomie. Les avantages sont aussi bien financiers que pratiques.

Couvrir les dépenses induites par la perte d’autonomie

La perte d’autonomie survient généralement après le départ à la retraite, alors que les revenus de l’assuré ont connu une baisse suite à la liquidation aux droits à la retraite sans le taux plein, ce qui est un cas de figure très fréquent.

Si le retraité devient dépendant, il a besoin de services d'aide à domicile ou de soins dispensés au sein d’un établissement spécialisé. Les frais engendrés par ces nouveaux besoins peuvent alors être très élevés.

Sans l’assurance dépendance, le sénior ne peut alors compter que sur sa pension de retraite et sur l’aide de l’État pour couvrir ces frais. Son niveau de vie peut ainsi être érodé par ses dépenses, tout comme son patrimoine, puisque, sans ressources, beaucoup ont recours à la cession de leurs biens pour pouvoir supporter ces lourdes dépenses.

L’assurance dépendance permet donc au sénior en perte d’autonomie de préserver son patrimoine et son niveau de vie tout en recevant les soins et les aides dont il a besoin.

Alléger le fardeau de ses proches

La situation de dépendance représente souvent un fardeau pour les proches du sénior.

Ce sont, en effet, souvent eux qui prennent en charge les besoins en soins et en aides à domicile de la personne âgée qui ne peut ni s’alimenter, ni s’habiller ou se laver toute seule.

Cette charge de travail supplémentaire est alors difficile à supporter par les proches du concerné et met mal à l’aise aussi bien ces derniers que ses enfants, neveux ou autres proches qui l’aident au quotidien.

En souscrivant un contrat d’assurance dépendance, la personne âgée peut bénéficier de services à domicile ou en établissement de soin dont les frais sont couverts par la rente versée dans le cadre de l’assurance. Elle limite alors son recours à l’aide de la famille et cette dernière n’est alors sollicitée que pour apporter son aide psychologique et affective.

Continuer à vivre chez soi

Beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation de perte d’autonomie se retrouvent obligées d’entrer dans un établissement de soins ou dans un établissement pour personnes âgées comme les Ehpad.

C’est surtout à cause du coût élevé des soins et aides à domicile que cette solution est celle que choisissent beaucoup de personnes âgées. En touchant la rente versée au titre de l’assurance dépendance, l’assuré peut continuer à vivre chez lui tout en recevant les soins et l’aide nécessaire au quotidien.

Ses inconvénients

L’assurance dépendance est donc avantageuse dans beaucoup de cas, mais elle compte néanmoins quelques inconvénients.

Le délai de carence

L’assurance dépendance ne prend pas effet dès que le contrat est souscrit. Il faut compter un délai de carence qui empêche les souscriptions abusives par des personnes ayant déjà un état de santé dégradé.

Le délai de carence est habituellement de 12 mois pour les maladies courantes et de 36 mois pour les autres maladies comme les maladies neurodégénératives et psychiques. Même si la souscription n’est pas abusive, il y a un délai de franchise qui court à partir de la reconnaissance de la dépendance et qui est en principe de trois mois.

Des cotisations perdues en cas de non-activation des garanties

Si l’assuré ne connaît aucune perte d’autonomie jusqu’à son décès, toutes les cotisations qu’il a versées sont gardées par l’assureur et sont donc perdues. C’est un inconvénient de taille, surtout que pour l’assurance dépendance, l’assuré cotise jusqu’à son décès.

Bon à savoir : Il existe des contrats d’assurance dépendance qui incluent des clauses garantissant le versement d’un capital aux proches de l’assuré en cas du décès de ce dernier.

Le questionnaire médical

Pour souscrire une assurance dépendance, l’assuré doit être soumis à un questionnaire médical et potentiellement à des examens médicaux. Seuls les assurés âgés de moins de 50 ans peuvent en être exemptés dans le cadre d’un contrat d’assurance labellisé GAD ou Garantie Assurance Dépendance.