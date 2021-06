La crise de la cinquantaine : qu'est-ce que c'est ?

Il est vrai qu'atteindre la cinquantaine est un événement dans la vie d'un homme ou d'une femme. La crise du milieu de vie est une étape de transition qui peut être très perturbante et entraîner un certain nombre de remises en question chez la personne qui la vit. Comme la crise d'adolescence, la crise de la cinquantaine peut durer plusieurs années.

La crise du milieu de vie survient en général entre 45 et 55 ans (mais surtout vers 49/50, lorsque le changement de dizaine est très proche) et se caractérise de diverses manières. Elle peut durer entre 2 et 5 ans chez la femme et entre 3 et 10 ans (!) chez l'homme.

Cela passe par la déprime légère et peut même devenir des troubles psychologiques sévères ! C'est une crise qui arrive souvent à une période charnière où l'on se cherche, l'on se pose des questions identitaires et existentielles profondes. Cela peut comprendre une envie de rester jeune ou encore se rendre compte que la ménopause approche (pour les femmes) ou le départ des enfants. C'est une période où de grands changements peuvent intervenir, bouleverser la personne et empirer les choses.

La crise de la cinquantaine est une crise existentielle majeure qui peut aussi être utile et donne l'opportunité à la personne qui la vit de se construire autrement et d'évoluer dans le bon sens. Elle peut permettre un certain recul sur sa vie, sur les choses réellement essentielles et donc aider à retrouver la direction. Cela peut affecter la vie personnelle comme la vie professionnelle et même si la période est douloureuse, elle peut aider à se reconstruire, se réinventer et se questionner sur ses valeurs.

Comment la reconnaître ?

Certains signes avant-coureurs sont facilement identifiables. Ils se manifestent entre 40 et 50 ans, à divers degrés et comprennent :

une certaine nostalgie de sa jeunesse qui peut vite devenir obsessionnelle. Cela peut passer par un besoin irrépressible de changer de look ou d'avoir recours à la chirurgie esthétique (à l'excès parfois),

un sentiment d'insatisfaction continuel. Vous perdez l'appétit, avez des troubles du sommeil (insomnies, hypersomnies, etc.), des idées noires, vous êtes triste constamment et avez même des pensées suicidaires ou évoquant la mort,

une perte d'intérêt pour votre famille, vos amis ou votre emploi, vous avez l'idée que rien n'est à la hauteur de ce que vous aimeriez, tout est décevant,

une forte impulsivité qui ne vous ressemble pas. Vous remettez tout en question et vous tentez de trouver un bonheur extérieur quand cela vous fait défaut intérieurement. Vous pouvez, par exemple divorcer, vendre votre maison, acheter un bateau, une voiture, partir en voyage pendant plusieurs mois ou vous trouver un nouveau hobby,

une forte consommation d'alcool, de médicaments voire de drogues pour tenter d'oublier votre mal-être.

Différences hommes/femmes

La crise de la cinquantaine, la remise en question de sa vie se présente différemment chez les femmes et chez les hommes. Pour la femme, il s'agira avant tout de faire face à la ménopause. Elle peut tenter de trouver un nouveau moyen pour s'épanouir aussi bien au niveau professionnel que personnel. La femme doit accepter que sa période de fertilité est terminée, et cela passe aussi par le départ des enfants de la maison... Tout cela peut entraîner de sérieuses remises en question de son accomplissement personnel. Pour l'homme, c'est plutôt une question d'être rassuré en ce qui concerne son pouvoir attractif et de se raccrocher à sa jeunesse. Cela passe souvent par des questions sur sa puissance et ses capacités sexuelles. Mais il arrive aussi que le domaine professionnel soit fortement remis en question.

Surmonter la crise de la cinquantaine

Si tout le monde est touché à plus ou moins fort degré, il est possible de surmonter cette crise sans trop de dégâts. Déjà, il faut se rendre compte que cette crise existentielle n'apporte pas que du négatif dans votre vie. En effet, si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a des raisons de le faire et vous devez donc en prendre conscience et tenter de trouver des réponses. Que les changements interviennent dans votre couple, au travail, dans vos conditions de vie, il est primordial d'apprendre à partager, à échanger avec les autres, surtout votre partenaire de vie. Il peut être judicieux, dans certains cas les plus graves, de faire appel à un professionnel de santé comme un psychologue, un psychiatre ou simplement le médecin traitant. Il peut, en effet, vous aider à y voir plus clair dans votre comportement quelque fois assez tortueux.

Pour l'entourage d'une personne subissant la crise existentielle de la cinquantaine, cela peut parfois s'avérer compliqué de comprendre et les disputes, les confrontations peuvent se multiplier. Si votre partenaire remet en question toute sa vie, doute sans arrêt ou a un comportement incohérent, cela peut en effet être compliqué à gérer et impacter la vie de couple et de famille. Votre partenaire a besoin que vous l'écoutiez et le souteniez également car cette crise peut être très difficile à vivre et le faire souffrir. L'écouter et le soutenir peut permettre à votre partenaire de se libérer d'un poids, d'une sorte de frustration qu'il peut avoir accumulée.

La crise de la cinquantaine peut faire peur, aussi bien à l'entourage qu'à la personne qui la traverse mais il est essentiel de communiquer et de respecter son choix, son besoin d'espace aussi. En effet, si vous réussissez à éviter les explosions et les disputes violentes, la crise existentielle finit toujours par passer.