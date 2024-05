Si vous cherchez à calmer ces douleurs cervicales, il existe des solutions efficaces pour améliorer son bien-être : par exemple, avez-vous déjà envisagé de changer d’oreiller ?

On vous explique ce qui peut causer ces douleurs qui vous gâchent la vie ainsi que les meilleures astuces pour prendre soin de votre nuque, de jour comme de nuit !

Et si vos douleurs étaient causées par l’arthrose cervicale ?

Parmi toutes les pathologies liées à l’âge qui apparaissent après 50 ans, l’arthrose cervicale est l’une des plus fréquentes. Si vous avez très souvent mal à la nuque au réveil depuis quelques semaines, il s’agit peut-être d’un début d’arthrose.

L’arthrose à l’origine des douleurs cervicales des personnes âgées

Selon l’INSERM, l’arthrose touche 65 % des plus de 65 ans et 80 % des plus de 80 ans. Cette maladie, qui s’explique par l’usure du cartilage, provoque des raideurs et des douleurs articulaires. Les zones les plus touchées sont les mains, la colonne vertébrale, les genoux et les hanches. Plus le temps passe, plus la personne âgée atteinte d’arthrose perd en mobilité, ce qui a forcément un impact sur sa vie quotidienne et son bien-être.

Bien que l’arthrose ne soit pas toujours à l’origine des douleurs cervicales ressenties au réveil par les personnes âgées, c’est une piste à envisager par le médecin traitant. En effet, bien qu’il ne soit pas possible d’en guérir, il existe aujourd’hui des solutions efficaces pour soulager la zone douloureuse (médicaments, kinésithérapie, oreiller cervical, etc.).

Comment savoir si vos douleurs cervicales sont dues à l’arthrose ?

La compression des nerfs au niveau du cou provoque des symptômes handicapants pour les personnes âgées.

Ils sont facilement reconnaissables :

● Une douleur intense et des contractures musculaires dans la nuque : on parle alors de cervicalgie ;

● Une douleur qui irradie jusque dans l’épaule et le bras : dans ce cas précis, il s’agit d’une névralgie cervico-brachiale ;

● Une faiblesse musculaire dans le bras ;

● Des fourmillements ;

● Une perte de sensibilité.

Bon à savoir : souvent, les douleurs cervicales dues à l’arthrose touchent uniquement un côté de la nuque.

Vous ne vous reconnaissez pas dans ces symptômes ? Dans ce cas, le problème vient peut-être de la posture que vous adoptez pendant la nuit, de la sédentarité ou encore d’une literie (oreiller, matelas) de mauvaise qualité.

Comment soulager les douleurs cervicales au réveil ?

En finir une bonne fois pour toutes avec les douleurs dans le cou au réveil, c’est possible.

La plupart du temps, un oreiller pour les cervicales et une bonne hygiène de vie suffisent pour retrouver une nuque mobile et sans douleur. Mais parfois, un traitement médical est nécessaire pour calmer durablement la zone endolorie.

Un traitement médical pour apaiser les douleurs à la nuque au réveil

Le premier réflexe à avoir quand on se réveille chaque matin avec le cou raide et douloureux, c’est de consulter son médecin.

S’il pose un diagnostic d’arthrose cervicale, il pourra vous prescrire des antalgiques, mais également des myorelaxants ainsi que des anti-inflammatoires stéroïdiens. Ce traitement est adapté en fonction de la sévérité de l’atteinte du cartilage et de l’intensité des douleurs.

Des séances de kinésithérapie peuvent également être prescrites pour favoriser la mobilité de la nuque.

Un oreiller pour vos cervicales douloureuses

Quand on a la nuque douloureuse au réveil, il faut également se pencher sur sa literie : un matelas de qualité et un oreiller pour les cervicales apportent un confort supplémentaire, car ils permettent de conserver une bonne posture pendant la nuit.

Intéressons-nous d’un peu plus près à l’oreiller pour les cervicales douloureuses.

Un oreiller conçu avec des matériaux comme la mousse à mémoire de forme et/ou des microfibres de haute qualité possède de nombreux bienfaits :

● Il favorise un bon alignement de la colonne vertébrale ;

● Il limite les points de pression qui peuvent causer de l’inconfort et des tensions ;

Cependant, attention à son épaisseur !

En effet, selon la position dans laquelle vous dormez la nuit, un oreiller trop volumineux peut occasionner :

● Sur le côté : une hyperinclinaison ;

● Sur le dos : une hyperflexion ;

● Sur le ventre : une hyper-extension.

La solution, c’est d’adopter un oreiller cervical modulable. Si vous dormez sur le côté ou sur le dos, il vous faudra un garnissage plus épais que si vous préférez vous coucher sur le ventre.

Un dernier conseil pour un oreiller qui prend soin des cervicales sur le long terme : pensez à le changer au bout de 3 ans ! En effet, au fil du temps, les matériaux s’affaissent, ce qui peut causer de l’inconfort et parfois même des douleurs.

Et l’hygiène de vie dans tout ça ?

Pour limiter le mal de cou au réveil, l’hygiène de vie a aussi son rôle à jouer :

● Plus on est sédentaire, plus on risque de souffrir de douleurs dans le dos et les cervicales : une activité physique douce et régulière, c’est bénéfique pour le cœur, mais aussi pour les articulations. N’hésitez pas à demander des conseils à votre médecin ou votre kinésithérapeute pour vous orienter vers une activité physique adaptée à votre âge et votre état de santé.

● Le stress cause des tensions dans le cou, ce qui peut s’avérer très douloureux. Bien qu’un oreiller pour les cervicales puisse soulager les tensions, le plus efficace reste encore de se détendre. Exercices de respiration ou balade dans la nature, à vous de trouver ce qui fonctionne pour diminuer votre niveau de stress.

Pour résumer, un oreiller de haute qualité et une bonne hygiène de vie permettent d’apaiser les maux aux cervicales. Cependant, une consultation chez le médecin est vivement recommandée pour un soulagement durable.