Séniors au volant : ces 7 signes doivent vous persuader d’arrêter de conduire selon une étude

1. Difficultés à voir clairement, même avec des lunettes

La vue est essentielle à la conduite, et un déclin visuel peut se manifester par des difficultés à percevoir les panneaux ou les objets sur la route. Si vous constatez que vous avez du mal à voir les indications de loin ou que la conduite de nuit devient particulièrement pénible, il est temps de vous poser des questions.

Notre conseil : Si vous vous sentez moins à l'aise, privilégiez les trajets en journée et sur des routes bien éclairées, mais ne négligez pas une visite régulière chez l'ophtalmologiste.

2. Vous ratez fréquemment des sorties ou des intersections

Un signe assez fréquent est de rater des virages ou de passer à côté de votre sortie sur l'autoroute. Cela peut être dû à un manque de réactivité ou à des problèmes de concentration. Si cela vous arrive régulièrement, pensez à installer un GPS avec des alertes vocales claires. Mais n’oubliez pas qu’une trop grande fréquence de ces incidents peut indiquer une perte d'aptitude à conduire.

3. Votre famille ou vos amis s’inquiètent pour vous

Lorsque vos proches commencent à vous dire qu’ils sont inquiets pour vous quand vous prenez la route, il est peut-être temps de les écouter. Parfois, notre propre perception de nos capacités est biaisée, mais ceux qui nous entourent peuvent remarquer des choses que nous n’avions pas vues.

Notre conseil : Prenez ces remarques avec sérieux et discutez-en ouvertement. Il vaut mieux prévenir que guérir.

4. Vous êtes désorienté dans des lieux familiers

Si vous commencez à vous perdre ou à vous désorienter dans des endroits que vous connaissez bien, cela peut être un signe d’un déclin cognitif. Ce genre d’événement est un signal d’alarme important.

Je me perdais souvent dans mon propre quartier. J'ai finalement réalisé que cela affectait ma sécurité et décidé de recourir aux services de taxis locaux pour mes déplacements.

5. Vous ressentez une forte anxiété à l’idée de conduire

La conduite doit rester une expérience sereine. Si vous vous sentez nerveux au volant, notamment sur les grands axes ou en cas de mauvaise météo, cela peut être le signe que vous n’êtes plus aussi confiant qu’avant. Si la conduite devient source de stress, essayez des alternatives comme le covoiturage avec des amis ou l’utilisation des transports en commun.

6. Vous avez eu plusieurs "presque accidents"

Avoir plusieurs presque accidents ou frôler régulièrement des accrochages peut indiquer que vos réflexes ne sont plus aussi rapides qu'avant. C'est un signal que vous ne devez pas ignorer. Un bon réflexe pourrait être de prendre des cours de conduite adaptés aux seniors pour réévaluer vos capacités avant de prendre une décision définitive.

7. Vous ignorez ou enfreignez fréquemment des règles de circulation

Si vous constatez que vous enfreignez des règles de la route sans vous en rendre compte ou que vous vous retrouvez dans des situations dangereuses, c'est un signe très préoccupant. Cela peut provenir de troubles de la mémoire ou d’un manque d’attention.

Notre conseil : Avant d’en arriver là, songez à diminuer progressivement la fréquence de vos trajets ou à déléguer certains déplacements.

Que faire si ces signes apparaissent ?

Si vous reconnaissez l’un ou plusieurs de ces signes, il est peut-être temps de réfléchir à d’autres options pour vous déplacer. Les solutions sont nombreuses : les services de transport dédiés aux seniors, les taxis locaux ou encore des covoiturages peuvent vous permettre de conserver une certaine mobilité.

Rendre les clés n’est pas une perte de liberté, mais bien un choix responsable pour protéger votre sécurité et celle des autres. Prenez ces signes au sérieux et consultez régulièrement des professionnels pour évaluer vos capacités de conduite. Vous pouvez toujours trouver des moyens de rester mobile tout en assurant votre sécurité et celle de vos proches.