Zoom sur le service d’accompagnement domicile-train de la SNCF

Le train est un moyen de transport pratique et rapide qui, à certains moments de la vie, peut être une solution pour rendre visite à un/une amie de longue date, à des membres de la famille, etc.. Néanmoins, si vous vivez loin de la gare la plus proche, si vous appréhendez de vous déplacer dans la gare avec vos bagages, si vous craignez de ne pas arriver à monter dans le train ou à en descendre, il vous est possible de faire appel au service d’accompagnement Domicile-train mis en place par la SNCF.