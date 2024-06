Les seniors sont les premières victimes des arnaques en ligne : comment se protéger des escroqueries ?

On le sait, les arnaques en ligne n’ont jamais été aussi nombreuses. Les escrocs rivalisent d’imagination et usent de stratagèmes qu’il n’est pas toujours facile de déjouer. Parfois plus crédules, et moins rompus aux techniques informatiques, les seniors en sont souvent les premières victimes. Comment peuvent-ils se protéger contre ces tentatives frauduleuses ?