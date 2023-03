Reprendre une activité professionnelle et la cumuler avec la retraite

Même si vous avez liquidé vos droits à la retraite, sachez que vous pouvez reprendre une activité professionnelle rémunérée. C’est un choix que font de plus en plus de retraités qui souhaitent rester actifs tout en améliorant leurs revenus.

Cumuler emploi et retraite peut être pour vous l’occasion de vous lancer dans un nouveau métier comme le conseil ou l’enseignement ou dans une activité artisanale que vous avez toujours rêvé de pratiquer.

Faire du bénévolat

Les talents et l’expérience des séniors sont très recherchés par les associations et les divers organismes sociaux et culturels. Après votre départ à la retraite, vous pouvez faire du bénévolat pour faire bénéficier les jeunes de votre expertise et de vos connaissances dans vos domaines de prédilection.

Il est ainsi possible de vous lancer dans le tutorat, l’enseignement, l’accompagnement d’apprentis ou de stagiaires. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de vous rapprocher des nombreuses associations et organismes qui recherchent des séniors qui souhaitent prendre part à leurs activités.

Apprendre les langues

Apprendre les langues demande énormément de temps et d’investissement, vous avez donc peut-être toujours rêvé d’apprendre l’italien, l’espagnol ou le chinois, mais n’avez jamais pu concrétiser ce rêve faute de temps.

Une fois à la retraite, vous ne manquez plus de temps et c’est alors l’occasion rêvée de découvrir de nouvelles langues et de les maîtriser peu à peu. Vous pouvez le faire au sein de diverses écoles privées et même publiques pour certaines. Vous pouvez aussi apprendre les langues en ligne. Il existe aujourd’hui des sites web et des applications ludiques, pratiques et efficaces pour l’apprentissage des langues.

Parmi ces sites, Italki est un des plus performants, il vous permet d’apprendre en ligne l’espagnol, l’anglais, l’allemand et de nombreuses autres langues avec des professeurs qualifiés et certifiés.

Voyager

Voyager est une autre activité qui nécessite du temps et des moyens financiers. Pendant votre carrière, vos envies de découvrir le monde ont pu être bridées par le manque de temps, vos engagements familiaux et professionnels.

La retraite étant synonyme de liberté et de temps libre, vous pouvez en profiter pour organiser des voyages réguliers. Vos destinations peuvent se situer à l’autre bout du monde, mais aussi à quelques heures de train de chez vous. Il n’y a, en effet, pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour vous émerveiller devant de nouveaux paysages ou de nouveaux monuments et cultures.

Faire du sport

Le sport maintient en bonne santé et permet de garder le moral. C’est aussi un moyen de tisser des liens et de casser son isolement.

En pratiquant un sport, notamment collectif ou un sport individuel en groupe, au sein d’un club ou d’une association, vous profitez de tous les bienfaits de l’activité physique tout en échangeant avec de nouvelles personnes. Vos séances de sport peuvent alors être le moyen de nouer de nouvelles amitiés, ce qui est très précieux après la retraite.

Apprendre à jouer d’un instrument

Faire de la musique est une activité plaisante qui entretient les capacités cérébrales et la dextérité. Même si vous n’avez jamais joué d’un instrument de toute votre vie, vous pouvez vous y mettre après votre départ à la retraite. Vous pouvez le faire auprès d’un professeur de musique, mais aussi en solitaire.

Il existe aujourd’hui d’innombrables tutoriels et cours en ligne grâce auxquels vous pouvez acquérir en quelques semaines ou mois les bases de la guitare, du piano ou même de l’accordéon.

Améliorer ses talents en cuisine

En améliorant vos talents culinaires, vous vous faites plaisir tout en faisant plaisir à vos amis et membres de votre famille. Pour devenir un véritable cordon bleu, vous pouvez vous inscrire auprès de chefs qui donnent des leçons particulières ou en groupe.

Il existe aussi de nombreux ateliers de cuisine qui sont organisés partout en France et de façon régulière. N’hésitez donc pas à vous lancer pour enfin apprendre à réussir votre bœuf bourguignon ou à ne plus rater vos rôtis.

S’engager pour une cause

Vous avez sans doute des causes qui vous tiennent à cœur, mais pour lesquelles vous n’avez pas pu agir concrètement, là aussi faute de temps à cause de vos engagements professionnels. Dès que vous êtes à la retraite, vous avez tout le temps et l’énergie pour vous engager en faveur de cette cause qui vous semble juste. Ainsi, vous pouvez vous inscrire à une association de protection de l’environnement, à un organisme d’aide sociale ou à une fondation de sauvegarde du patrimoine.