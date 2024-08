Marre de garder vos petits-enfants ? Suivez les conseils de ces grands-parents qui osent dire non

Les grands-parents, des baby-sitters sollicités à merci ?

Vous adorez votre rôle de grand-parent. Mais cela ne veut pas dire que vous vous voyez être disponible n'importe quand, à toute heure du jour et de la nuit pour garder vos petits-enfants. Vous pouvez être indisponible et ce, à cause de différents facteurs.

Cela peut comprendre la distance entre votre domicile et celui de vos enfants, votre état de santé, si vous avez des rendez-vous (administratifs, médicaux, etc.). En général, ce sont des motifs très bien acceptés par les parents.

Cela peut se compliquer si le refus de garder vos petits-enfants vient d'une envie plus personnelle. On peut par exemple parler d'un départ en vacances, d'une activité sportive ou de loisir, d'un moment entre amis ou seulement de l'envie de rester seul chez soi, sans enfant.

Il est vrai que les grands-parents vivant près de leur famille sont les plus concernés par ces problématiques. Mais cela peut également concerner tous les grands-parents, lors des vacances scolaires surtout. D'après certaines études, 68% des grands-parents accueillent leurs petits-enfants lors des grandes vacances et pour une durée plus ou moins longue : 28 jours en moyenne.

Et pour 56% d'entre eux, il leur faut s'occuper non pas d'un mais de deux enfants voire même plus !

À noter : Les sociologues ont donné un nom au phénomène des grands-parents qui contribuent à l'éducation de leurs petits-enfants : la « grand-parentalité intensive ».

Certains grands-parents en viennent à prendre leur retraite plus tôt pour pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants. Certes, ainsi, ils sont disponibles, mais cela peut mettre leurs finances en danger. Certains en viennent à oublier leur vie sociale. Quand on est grand-parent, on a l'impression qu'on ne peut pas dire non. Toutefois, trop en faire peut aussi mener à un surmenage et à un grand désarroi.

C'est pour cela que certains grands-parents n'hésitent plus à dire non à leurs enfants.

Refuser de garder ses petits-enfants : pourquoi serait-ce un problème ?

Les enfants peuvent considérer que si leurs parents refusent de garder leurs enfants, c'est qu'ils les trahissent ou les abandonnent. Dire que vous n'êtes pas disponible pour garder vos petits-enfants peut être vu comme un manque, une absence de votre part.

Cela peut paraître incohérent à vos enfants, notamment si vous avez demandé à avoir plus souvent des nouvelles de vos petits-enfants ou si vous avez insisté pour être impliqué dans les choix éducatifs de vos enfants.

Les grands-parents apparaissent alors comme égoïstes et comme ne s'impliquant dans la vie de leurs petits-enfants que lorsque cela les arrange.

Dans certains cas, refuser de garder vos petits-enfants peut faire apparaître des divergences d'opinion en ce qui concerne leur éducation. En effet, pour certains grands-parents, garder leurs petits-enfants peut être extrêmement fatiguant. Cela peut être très prenant. Et il ne faut pas oublier que les grands-parents vieillissent. Ce n'est pas toujours simple pour eux.

Les grands-parents qui vivent près de leurs enfants peuvent devenir le mode de garde principal et doivent parfois respecter des horaires fixes et s'adapter. Cela peut vite être contraignant. Surtout qu'ils sont souvent à la retraite donc à une étape de leur vie où ils veulent plus de flexibilité.

Certains enfants, devenus adultes, ne comprennent pas que leurs parents ne sont pas que des grands-parents. Ils ont leurs propres engagements et l'envie de sortir de leur rôle de grand-parent, parfois. Cela peut être assez compliqué à assimiler pour leurs enfants : ils ont du mal à les voir autrement qu'en grand-parent gâteau ou même en personne âgée dépendante.

Éviter les conflits

Si vous voulez dire non mais sans que cela ne crée de conflits entre vous et vos enfants, vous pouvez suivre quelques conseils simples à mettre en place.

Être honnête

Si vous refusez de garder vos petits-enfants, soyez toujours honnête sur les raisons qui vous poussent à dire non. Vous devez vous expliquer en gardant votre calme et en disant objectivement pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper de vos petits-enfants. Pas besoin de vous justifier, cependant. Si vous êtes déjà engagé ailleurs, c'est comme ça.

Soyez clair et transparent et ne vous inventez pas des rendez-vous médicaux si vous voulez juste profiter de votre moment à la piscine. Et si jamais vous tombiez sur votre famille ? Cela pourrait empirer une situation déjà tendue...

Ne vous sentez pas coupable

Il peut être très dur de se faire traiter d'égoïste, d'autant plus si vous êtes très impliqué dans la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Mais il faut absolument apprendre à ne pas se sentir coupable. Après tout, même si vous aimez vos petits-enfants et que vous aimez passer du temps avec eux, ils ne sont pas sous votre responsabilité. Même si votre aide est très précieuse, ce n'est pas un dû.

Vous pouvez vous mettre en colère si vos enfants vous déposent vos petits-enfants à l'improviste. Vous vous sentez mis au pied du mur et ne pouvez pas refuser de les garder sous peine que vos petits-enfants se sentent rejetés. Il faut prendre en compte le besoin des parents mais aussi le vôtre.

Faire preuve de considération et prendre en compte les limites de chacun est ce qui permet d'avoir de bonnes relations familiales.

Faites des compromis

Si vous ne pouvez pas garder vos petits-enfants, faites des compromis. Aidez vos enfants à trouver une autre solution. Vous pouvez même participer au financement d'un autre mode de garde si vos finances vous le permettent.

Il vous est aussi possible de mettre au point un planning bien en amont, pour éviter des situations compliquées. Pendant les vacances scolaires, par exemple. Vous pourrez choisir sereinement les jours où vous garderez vos petits-enfants.

Exprimez votre amour et votre soutien à vos enfants

Il vous faut rappeler souvent à vos enfants que vous les aimez et leur faire comprendre que vous aimez passer du temps avec vos petits-enfants. Si vous refusez de les garder, cela n'entache en rien l'amour et l'affection que vous leur portez.

Dites-leur bien qu'ils pourront toujours compter sur vous en cas d'urgence.