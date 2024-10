Attirez les rouge-gorges en automne : 5 astuces pour transformer votre jardin en refuge

1. Offrez une nourriture variée et adaptée

La clé pour les séduire : un menu diversifié

Les rouge-gorges sont des oiseaux omnivores. À l’automne, ils recherchent activement de la nourriture pour se préparer à l’hiver. Offrir un menu varié est donc une excellente façon de les attirer. Ils adorent les vers de terre, les insectes, ainsi que les graines de tournesol. Vous pouvez également leur proposer des fruits coupés, comme des morceaux de pommes ou de baies.

Les boules de graisse enrichies de graines sont un autre excellent choix, surtout en automne et en hiver, car elles apportent l’énergie nécessaire pour résister aux températures plus fraîches.

Notre conseil : Placez la nourriture dans des mangeoires adaptées , mais n’hésitez pas non plus à en déposer un peu directement sur le sol, car les rouge-gorges aiment picorer à terre.

2. Installez des refuges sécurisés pour vos invités

Créer un environnement sûr et accueillant

Les rouge-gorges sont des oiseaux plutôt timides. Ils apprécient les coins tranquilles où ils peuvent se cacher et se protéger des prédateurs. Plantez des buissons denses et des haies pour leur offrir un abri naturel. Les haies denses ou les arbustes à feuillage persistant, comme le houx ou le laurier, sont idéaux pour leur permettre de se réfugier en toute sécurité.

Si vous souhaitez aller plus loin, installez des nichoirs semi-ouverts, car les rouge-gorges préfèrent des abris légèrement dégagés plutôt que des nichoirs complètement fermés. Placez-les dans un endroit calme, à environ 1,5 mètre du sol, loin des prédateurs.

Notre conseil : Orientez l’ouverture du nichoir vers le nord-est pour protéger les oiseaux des vents froids et du soleil direct.

3. Plantez des arbres et des arbustes qui les nourrissent naturellement

Un environnement qui fournit abri et nourriture

Certaines plantes et arbustes sont particulièrement attrayants pour les rouge-gorges, car ils produisent des fruits et baies qu’ils adorent picorer. Planter des aubépines, sorbiers, cerisiers, ou encore des genévriers leur fournira non seulement des cachettes, mais aussi une source de nourriture naturelle.

Les pommiers et pruniers sont également des options intéressantes, car ils produisent des fruits dont les rouge-gorges raffolent. En aménageant un coin avec ces végétaux, vous attirerez non seulement les rouge-gorges, mais aussi d’autres oiseaux, créant ainsi un écosystème harmonieux.

Bon à savoir : Dans certains jardins, les rouge-gorges peuvent devenir si familiers qu’ils suivent le jardinier lors de ses activités, espérant trouver des insectes et des vers fraîchement déterrés.

4. Proposez-leur de l’eau tout au long de l’année

Un point d’eau pour boire et se baigner

Les oiseaux, comme les rouge-gorges, ont besoin d’eau pour boire et se baigner, même en automne. Installer un abreuvoir ou une fontaine est une excellente façon de les encourager à venir. Assurez-vous que l’eau est propre et fraîche, et changez-la régulièrement pour éviter les maladies.

Notre conseil : Placez l’abreuvoir dans un coin abrité et à proximité de buissons, afin que les rouge-gorges puissent rapidement s’y réfugier en cas de danger.

5. Sécurisez votre jardin contre les prédateurs

Protégez vos visiteurs des dangers potentiels

Les chats, par exemple, peuvent représenter un danger pour les rouge-gorges. Pour les protéger, placez les mangeoires et nichoirs dans des endroits inaccessibles aux prédateurs, comme des arbres ou des endroits élevés, et évitez les zones trop dégagées où ils pourraient être facilement attrapés.

Si vous avez un chat, pensez à lui mettre un collier avec clochette pour avertir les oiseaux de sa présence et leur donner une chance de s'envoler à temps.

Créez un refuge accueillant pour les rouge-gorges cet automne

Attirer des rouge-gorges dans votre jardin est une expérience gratifiante. En leur offrant un espace de vie sécurisé, une nourriture adaptée, des refuges naturels, et de l’eau, vous verrez rapidement ces adorables oiseaux venir régulièrement se poser chez vous. Non seulement leur présence apportera de la vie à votre jardin, mais ils vous aideront aussi à maintenir un écosystème sain en se nourrissant des insectes et des parasites indésirables.

Alors, prêt à transformer votre jardin en refuge pour rouge-gorges cet automne ? Adoptez ces astuces simples, et profitez du spectacle de ces charmants petits oiseaux tout au long de la saison.