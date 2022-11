Le maintien à domicile

La plupart des seniors souhaite rester le plus longtemps possible chez eux. Vivre dans un cadre familier, où ils ont leurs habitudes et leurs souvenirs, leur apporte en effet un grand réconfort.

À l'inverse, la perspective de s'installer dans une maison de retraite peut créer un certain désarroi chez la personne âgée et perturber son équilibre psychologique.

Mais comment pourrait-elle rester chez elle alors qu'elle a de plus en plus de mal à monter ses escaliers ? Une seule solution pour le lui permettre : l'installation d'un monte escalier.

Dès lors, la personne n'a plus qu'à s'asseoir sur la chaise et presser un bouton, sur le fauteuil même ou sur une télécommande, pour que le siège l'emmène d'une traite au premier étage.

Cette solution a un autre avantage : elle évite les travaux que certaines personnes, ou leurs familles, auraient pu être tentées d'entreprendre. Ils ont souvent pour but le réaménagement du rez-de-chaussée, pour que la personne puisse y vivre, sans avoir besoin de monter à l'étage.

Mais de tels travaux sont souvent très coûteux et, dans ce nouvel appartement, le senior a tendance à perdre ses repères. Avec le monte escalier, au contraire, il peut rester chez lui sans prévoir de travaux supplémentaires.

Une personne autonome plus longtemps

La perte progressive d'autonomie est une épreuve difficile à vivre. La personne qui la subit voit se réduire peu à peu l'amplitude de ses déplacements et le champ de ses activités.

Chez elle, les escaliers représentent l'obstacle le plus insurmontable. Elle ne les montera qu'au prix d'un effort de plus en plus pénible. Et, le temps passant, elle s'exposera à des risques accrus de chute, dont les conséquences peuvent être très graves.

Avec la pose d'un monte escalier, la personne âgée retrouve une grande part de son autonomie perdue. Elle peut à nouveau accéder à l'étage, où se trouvent sa chambre et d'autres pièces.

Elle peut donc conserver la disposition de son logement. C'est important, car elle garde ainsi tous ses repères. De fait, elle peut continuer à profiter de toutes les pièces de sa maison, sans être forcée d'en condamner certaines. Désormais, en effet, aucune n'est difficile d'accès.

Un dispositif sûr et confortable

Parmi les avantages du monte escalier, figure, au premier chef, la sûreté du dispositif. En effet, tout est prévu pour que la personne puisse l'utiliser dans les meilleures conditions de sécurité. Ce qui la rassure elle-même, mais aussi les membres de sa famille.

De fait, tous les sièges sont pourvus d'une ceinture, qui attache la personne durant la montée, évitant ainsi les risques de chute. Ils sont aussi prévenus par l'assise antidérapante dont sont équipées de nombreuses chaises.

Par ailleurs, les monte escaliers sont souvent pourvus de dispositifs spécifiques, permettant de détecter d'éventuels obstacles. Dans ce cas, l'appareil s'arrête aussitôt. Enfin, en cas de coupure de courant, une batterie peut prendre le relais.

Si ces appareils sont sûrs, ils sont aussi confortables. En effet, les sièges en sont moelleux et parfois pourvus d'accoudoirs, ce qui en renforce le confort. Très souvent, ce sont des chaises pivotantes, ce qui, à l'arrivée à l'étage, facilite la descente du siège.

On l'a vu, le monte escalier se présente souvent sous la forme d'un siège. Mais il existe aussi des appareils qui permettent aux personnes ayant des difficultés à s'asseoir de rester debout.

De même, certains dispositifs sont adaptés aux personnes ayant du mal à plier les genoux. Ces appareils sont donc conçus pour s'adapter à la situation de chaque utilisateur, lui procurant ainsi le meilleur confort possible.

Des appareils peu encombrants et faciles à utiliser

La plupart des modèles de monte escaliers ne prennent que peu de place et ne nécessitent pas de transformation des escaliers eux-mêmes. Les rails sont installés sur les marches, dont seules certaines sont percées pour permettre l'installation de l'appareil.

Quant aux murs, ils ne sont pas touchés par ces travaux. La pose d'un monte escalier n'a donc pas d'impact sur le logement. En outre, ce dispositif est conçu pour tous les types d'escaliers.

En effet, que l'escalier soit droit, tournant ou même hélicoïdal, il y aura toujours un appareil adapté à sa forme. Bien entendu, son installation dans un escalier tournant ou en spirale demandera des travaux un peu plus importants.

Dans le premier cas, par exemple, les rails seront souvent doubles, pour mieux épouser les courbes. Dès lors, une pose sur mesure est souvent conseillée.

Par ailleurs, ces appareils sont faciles à utiliser. Souvent fixées sur les accoudoirs, les commandes sont simples à manipuler, ce qui est aussi le cas des télécommandes. Une personne âgée n'aura donc aucun mal à faire fonctionner son monte escalier au quotidien.

Des aides pour faire installer un monte escalier

Selon sa forme, les options dont il est équipé ou l'escalier auquel il doit s'adapter, un monte-escalier peut coûter, en moyenne, entre 3.000 et 12.000 euros. Ce qui n'est pas une somme négligeable.

Les personnes souhaitant en installer un chez elles peuvent cependant bénéficier de certaines aides. Il s'agit d'abord de celles qui perçoivent l'Allocation personnalisée d'autonomie, ou APA. Les titulaires de cette aide sont des personnes en perte d'autonomie et âgées de plus de 60 ans.

l'APA peut prendre en charge, du moins en partie, l'installation du monte-escalier. C'est aussi le cas de la Prestation de compensation du handicap, ou PCH, qui concerne les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, plusieurs organismes peuvent consentir, sous certaines conditions, des aides pour faciliter l'installation de ce dispositif. C'est le cas de certaines caisses de retraite, des départements ou des mairies, dans certains cas, de la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou encore de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).