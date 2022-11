Une grande facilité d'utilisation

Comme son nom l'indique, ce type de volets roulants est équipé d'un moteur. Il est donc beaucoup plus facile à utiliser qu'un volet classique, qui se manœuvre à la main. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le tour est joué !

L'ouverture et la fermeture des volets se font donc sans effort. Ce qui est très pratique pour une personne âgée par exemple. Si vous avez des volets traditionnels, vous vous demandez peut-être ce qu'il faut savoir sur la motorisation des volets roulants.

Pour des spécialistes, qui ont l'expérience et les compétences nécessaires, motoriser vos volets est une intervention assez simple. En effet, à moins que vous ayez un véritable don pour le bricolage, il vaut mieux faire appel à des professionnels.

Une meilleure isolation

Autre avantage des volets roulants électrique : ils assurent, par leur conception même, une isolation plus efficace du logement. En effet, en été, ils conservent mieux la fraîcheur à l'intérieur et, en hiver, ils empêchent le froid de pénétrer chez vous et limitent de manière drastique les pertes de chaleur.

De quoi réduire de manière appréciable la facture énergétique. Mais ces volets roulants électriques n'assurent pas seulement une meilleure isolation thermique. Ils vous isolent également des bruits ambiants.

Fermés de manière plus hermétique, ces volets absorbent en effet la plus grande partie des ondes sonores émises à l'extérieur. Protégé des nuisances sonores, grâce à cette excellente isolation phonique, vous pourrez ainsi passer des nuits plus paisibles.

Un sommeil préservé

Les volets roulants électriques sont décidément une source de confort. Surtout si vous faites partie des gens qui ne peuvent trouver le sommeil que si l'obscurité est complète.

Et c'est d'ailleurs la même chose si vous n'aimez pas être réveillé par la lumière du jour. Dans les deux cas, les volets roulants électriques sont faits pour vous. En effet, c'est une fermeture hermétique, qui coupe toute source de lumière.

En ce sens, ils sont beaucoup plus efficaces que des rideaux ou même que certains volets à claire-voie.

Un système sécurisé

Les volets roulants électriques présentent encore un autre avantage, et non des moindres. En effet, c'est un système plus sécurisé que d'autres types de volets.

De fait, ces volets sont équipés de dispositifs spécifiques, qui empêchent un cambrioleur de les arracher ou de les crocheter. Ce sont des systèmes anti-effraction très efficaces, qui vous protègent des intrusions. De quoi vous sentir plus tranquille.

Si ces volets sont plus sûrs, c'est encore pour une autre raison. En effet, dès que le volet rencontre un obstacle, il s'arrête aussitôt. C'est un dispositif propre à éviter des accidents domestiques aux conséquences souvent graves.

Par ailleurs, il est plus facile d'installer un système d'alarme sur ces volets roulants, qui sont déjà reliés au réseau électrique. Ajouté à la résistance propre de ces volets, le déclenchement de ce système d'alarme représente un élément de sécurité supplémentaire. Nul doute qu'ils ne soient de nature à décourager d'éventuels intrus.

Des volets pour toutes vos ouvertures

Une autre bonne raison d'opter pour des volets roulants électriques : ils s'adaptent à tous les types d'ouvertures. Alors ne vous faites pas de soucis si le séjour s'ouvre sur le jardin par une grande baie vitrée. Certains modèles de volets roulants s'y adaptent parfaitement.

Mais si vous avez de petites fenêtres, vous trouverez aussi des volets roulants pour les accompagner. Et ils sont conçus aussi bien pour habiller les fenêtres d'un bâtiment neuf que celles d'une maison en rénovation.

Il sera même possible de choisir des volets pour vos fenêtres sur mesure. Et, avec leur design sobre et élégant, les volets roulants s'accordent à tous les styles. Ils renforcent même le caractère propre de votre maison.

Des volets connectés

Les fabricants de volets roulants électriques mettent à profit les nouvelles technologies pour vous simplifier la vie. En effet, d'une simple pression sur l'interrupteur, vous déclenchez l'ouverture et la fermeture des volets.

Mais il y a encore plus pratique. En effet, les volets peuvent être actionnés par une télécommande, où que vous soyez dans la maison. Ce qui évite, en plus, les travaux nécessaires à la pose des interrupteurs.

Mais il existe des solutions encore plus innovantes. Grâce à la domotique, vous pouvez manœuvrer vos volets depuis votre smartphone. Cela signifie que vous pouvez les piloter à distance. Si vous avez omis de les fermer en partant de chez vous, vous pourrez ainsi réparer cet oubli.

Et il est même possible de programmer à l'avance les horaires d'ouverture et de fermeture de ces volets roulants électriques.