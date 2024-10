Votre figuier déborde de figues vertes ? Découvrez comment les aider à mûrir avant l’hiver

En octobre, il n’est pas rare de voir des figuiers encore chargés de figues vertes, qui semblent hésiter à mûrir. Avec l’hiver qui approche, la maturation de ces fruits devient une course contre la montre. Heureusement, il existe des astuces simples et efficaces pour donner un coup de pouce à votre figuier et espérer profiter d’une récolte avant les premières gelées.