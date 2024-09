Jardiner avec la Lune : comment maximiser vos récoltes en suivant les cycles lunaires

Cher jardinier, si vous cherchez à tirer le meilleur de votre potager et à obtenir des récoltes abondantes, voici une pratique ancestrale qui a fait ses preuves : jardiner avec la lune. Suivre les cycles lunaires peut sembler mystique, mais c’est en réalité une méthode simple et naturelle pour optimiser vos efforts au jardin. Je vous dévoile les principes de cette pratique et mes meilleurs conseils pour en tirer parti.