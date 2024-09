Oubliez le bambou : ces 6 plantes poussent aussi vite pour créer un brise-vue naturel

Photinia fraseri 'Red Robin' : un écran végétal élégant

Le Photinia fraseri 'Red Robin' est une alternative au bambou appréciée pour sa croissance rapide et son feuillage décoratif. Il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur, créant une haie dense et persistante. Ses jeunes pousses rouges apportent une touche de couleur.

Taillez-le régulièrement au printemps pour favoriser une croissance plus épaisse. Cette plante s’adapte bien à différents types de sol et préfère les endroits ensoleillés à mi-ombre.

Notre conseil : Vous pouvez espacer les plants d'environ 80 cm pour obtenir une haie compacte en quelques années.

Jasmin étoilé : pour allier intimité et parfum

Le jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides) est une vigne grimpante idéale pour les petits espaces. Sa croissance rapide et ses petites fleurs blanches parfumées en font un excellent choix pour couvrir un treillage, une clôture ou un mur. Plantez-le dans un sol bien drainé et placez-le en plein soleil pour profiter au maximum de sa floraison.

Notre conseil : Tendez des fils ou installez un treillis pour guider la croissance de cette plante. En plus de vous cacher du vis-à-vis, son parfum enivrant agrémentera vos soirées d'été.

Gaura lindheimeri : légèreté et pousse rapide

La Gaura lindheimeri est une vivace au feuillage fin, parsemée de fleurs blanches semblables à des papillons. Elle pousse rapidement, formant de jolis massifs qui atteignent environ 1 mètre.

Cette plante est idéale pour les sols secs et les endroits en plein soleil. Sa faible longévité (2 à 3 ans) peut être compensée par sa floraison abondante et sa capacité à se ressemer naturellement.

Notre conseil : Associez-la à d’autres vivaces pour créer une haie brise-vue diversifiée.

Erigeron karvinskianus : la pâquerette des murailles

L’Erigeron karvinskianus, également appelé "pâquerette des murailles", est une plante grimpante compacte qui s’étend rapidement. Elle forme des coussins de fleurs blanches qui apportent une touche champêtre à votre jardin. Elle s’adapte à tous les types de sols, préférant les endroits ensoleillés.

Cette plante est parfaite pour les petits jardins ou les balcons où l’espace est limité. Son entretien est minimal, ce qui en fait un excellent choix pour les jardiniers débutants.

Geranium 'Rozanne' : une touche de couleur et de fraîcheur

Le géranium 'Rozanne' est une vivace au feuillage dense et à la floraison généreuse. Ses fleurs bleu-violet contrastent joliment avec le vert du jardin, et sa croissance rapide permet de créer des massifs buissonnants. Plantez-le en plein soleil ou à mi-ombre pour une floraison continue du printemps à l’automne.

Notre conseil : Associez-le avec d’autres plantes brise-vue pour un résultat plus dense et coloré.

Fenouil Bronze : une hauteur élégante

Le fenouil bronze apporte verticalité et texture à votre jardin. Avec sa couleur bronze unique et sa croissance rapide, il peut culminer à environ 1,5 mètre. C’est une plante idéale pour créer un brise-vue temporaire tout en ajoutant une touche aromatique à vos espaces verts.

Plantez-le en plein soleil et dans un sol bien drainé. Le fenouil bronze attire aussi le papillon Machaon, offrant un spectacle naturel en plus de son utilité comme brise-vue.

Tableau récapitulatif des plantes brise-vue

Plante Hauteur (max) Vitesse de croissance Exposition Entretien Photinia 'Red Robin' 2 m Rapide Soleil/mi-ombre Taille régulière Jasmin étoilé 2-3 m Rapide Plein soleil Guidage sur support Gaura lindheimeri 1 m Rapide Plein soleil Faible, tolère la sécheresse Erigeron karvinskianus 50 cm Rapide Plein soleil Minimal Geranium 'Rozanne' 60 cm Rapide Soleil/mi-ombre Arrosage modéré Fenouil bronze 1,5 m Rapide Plein soleil Faible, sol drainé

Ces plantes sont de véritables alliées pour créer un espace intime et verdoyant rapidement. Oubliez le bambou et optez pour une haie naturelle et diversifiée qui saura ravir vos yeux et votre nez tout au long de l’année. N'oubliez pas de prendre en compte les conditions de votre jardin (sol, exposition) pour bien choisir les espèces à planter.