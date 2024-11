Pourquoi je ressens des courants d’air dans une pièce où toutes les fenêtres sont fermées ?

Vous êtes confortablement installé chez vous, toutes les fenêtres fermées, mais vous ressentez un courant d’air qui vous dérange. Ce phénomène, bien que frustrant, est plus courant qu’on ne le pense. Il existe plusieurs causes potentielles à ces courants d’air invisibles, même lorsque toutes les ouvertures semblent bien fermées. Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre et éliminer ce désagrément.