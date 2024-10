À quelle date prélever et replanter vos rejets de framboisiers pour maximiser les récoltes ?

Pourquoi prélever les rejets à la fin octobre ?

Le framboisier est une plante particulièrement généreuse en rejets, également appelés drageons. Ces petites pousses émergent des racines du pied-mère et peuvent facilement devenir de nouveaux plants robustes, si elles sont manipulées avec soin. La fin octobre est un moment stratégique pour plusieurs raisons :

Repos végétatif : À cette période, les framboisiers commencent à entrer dans leur phase de dormance. Cela signifie que l'énergie de la plante est concentrée dans les racines, et non plus dans la croissance des feuilles ou des fruits. Les jeunes rejets sont donc bien alimentés en nutriments et prêts à être déplacés. Conditions climatiques favorables : L'humidité du sol et les températures modérées d'automne offrent des conditions idéales pour que les rejets s'enracinent sans stress. L'arrosage est plus simple, et le sol reste suffisamment chaud pour faciliter l’enracinement avant l’hiver. Anticipation de la production : En prélevant et replantant à la fin octobre, vous donnez à vos nouveaux plants de framboisiers tout le temps nécessaire pour s’enraciner en profondeur avant l’arrivée du froid. Ils seront prêts à exploser de vigueur au printemps suivant, garantissant ainsi une production optimale.

Comment réussir le prélèvement des rejets ?

Maintenant que vous savez pourquoi cette période est la meilleure pour agir, voyons comment procéder étape par étape pour garantir la réussite de cette opération.

1. Repérez les bons rejets

Les rejets apparaissent souvent à une certaine distance du pied mère, parfois à plusieurs dizaines de centimètres. Repérez ceux qui semblent les plus vigoureux et les plus éloignés du pied principal. Préférez les rejets d’au moins 15 à 20 cm de hauteur.

2. Préparez le terrain

Avant même de prélever le rejet, préparez l’emplacement où vous allez le replanter. Les framboisiers apprécient les endroits ensoleillés ou légèrement ombragés avec un sol bien drainé. Creusez un trou de 30 cm de profondeur et de largeur, en vous assurant que la terre est bien meuble pour faciliter l'enracinement.

3. Prélèvement en douceur

À l'aide d'une bêche, cernez doucement le rejet, en prenant soin de conserver une motte de terre autour de ses racines. Coupez les racines qui le relient au pied mère à l’aide d’un sécateur bien aiguisé pour minimiser les dégâts. Attention à ne pas trop secouer la motte pour ne pas abîmer les racines fines.

4. Replantation immédiate

Replantez le rejet dans le trou préparé. Tassez légèrement la terre autour des racines pour éliminer les poches d'air, mais sans trop la compacter. Arrosez généreusement pour aider à stabiliser le plant.

5. Distance entre les plants

Laissez un espace d'environ 50 cm entre chaque rejet pour éviter la concurrence et permettre aux plants de bien s'étendre. Si vous plantez plusieurs rangées, assurez-vous de laisser 1,5 mètre entre les rangs pour faciliter l’entretien et la cueillette.

Après la replantation : Comment favoriser l'enracinement ?

Une fois replantés, vos rejets auront besoin d'un peu de soin pour assurer une bonne reprise. Voici quelques astuces simples pour maximiser leurs chances de succès.

1. Protéger les jeunes plants avec un paillage

Le paillage est votre meilleur allié à cette période. Il permet de conserver l’humidité du sol et de protéger les racines du froid hivernal. Utilisez de la paille ou des feuilles mortes pour créer une couche protectrice d'environ 5 à 10 cm au pied de chaque plant.

2. Surveillance de l'arrosage

Même si l'automne est une période plus humide, surveillez l’arrosage durant les premières semaines. Le sol doit rester légèrement humide, mais non détrempé, pour éviter la pourriture des racines.

3. Patience pour la première récolte

Les rejets de framboisiers commenceront à produire des fruits dès l’année suivante, mais ne vous attendez pas à une récolte massive la première année. Ils atteindront leur plein potentiel au bout de deux ans. Cependant, avec un bon enracinement dès l'automne, vous serez bien parti pour une récolte abondante dans les années à venir.

Les périodes de prélèvement des rejets

Voici un tableau récapitulatif des périodes idéales pour prélever et replanter vos rejets de framboisiers.

Période Avantages Dernière semaine d'octobre (26-31) Sol encore chaud, enracinement avant l'hiver, conditions idéales Début mars à mi-avril Reprise végétative, enracinement rapide avec l'humidité printanière

La dernière semaine d’octobre, à partir du 26 octobre, est vraiment la période idéale pour prélever et replanter vos rejets de framboisiers. Cette intervention, réalisée au bon moment, garantit une bonne reprise et une croissance vigoureuse pour l'année suivante. En suivant ces quelques étapes simples, vous optimiserez votre récolte de framboises, tout en multipliant vos plants pour le plaisir de votre jardin... et de vos papilles !