Vos citrouilles d’Halloween pourraient nuire à la biodiversité : voici comment les recycler intelligemment

Halloween est passé, et vous vous retrouvez peut-être avec une ou plusieurs citrouilles décoratives sur les bras. Si elles ont ajouté une touche effrayante et festive à votre jardin ou intérieur, leur sort après la fête mérite réflexion. Les citrouilles abandonnées dans la nature peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur l’environnement et la faune locale. Voici pourquoi il est essentiel de gérer ces courges de manière responsable et comment les recycler intelligemment.