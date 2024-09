Où vivre avec 800 euros de retraite ? Ces trois destinations qui font rêver sont parfaites pour couler des jours heureux

1. Le Vietnam : un dépaysement total à petit prix

Le Vietnam est de plus en plus prisé par les retraités à la recherche d'une vie à la fois abordable et riche en découvertes. Avec un budget mensuel de 800 euros, vous pouvez vivre très confortablement dans les grandes villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh-Ville.

Un logement décent coûte environ 300 euros par mois, et les dépenses quotidiennes (nourriture, transports, loisirs) sont très accessibles. Les marchés locaux proposent des fruits et légumes frais à des prix défiant toute concurrence.

Notre conseil : Pour une immersion totale, fréquentez les marchés locaux et évitez les restaurants touristiques. Vous économiserez ainsi sans pour autant sacrifier la qualité des produits, et découvrirez les richesses de la cuisine vietnamienne, célèbre pour ses saveurs équilibrées​ .

2. Le Portugal : entre soleil et fiscalité avantageuse

Le Portugal reste une valeur sûre pour les retraités français. Le coût de la vie, particulièrement dans des régions comme l’Algarve, est bien inférieur à celui de la France, et la proximité géographique facilite les voyages pour visiter la famille. Avec environ 800 euros par mois, vous pourrez profiter d’un mode de vie agréable, entre plages, gastronomie locale, et activités de plein air. De plus, le pays propose des avantages fiscaux très intéressants pour les expatriés.

Bon à savoir : Profitez des marchés et des petites boutiques locales pour faire vos courses à des prix très abordables. L’Algarve est un excellent choix pour les amateurs de mer et de tranquillité​ .

3. Le Maroc : exotisme à proximité de l'Europe

À seulement quelques heures de vol de la France, le Maroc est une destination rêvée pour ceux qui recherchent un cadre de vie exotique sans trop s’éloigner. Avec 800 euros par mois, vous vivrez dans un confort largement supérieur à celui de nombreux pays européens. Les villes comme Marrakech ou Agadir offrent de nombreux avantages : soleil, culture riche, cuisine savoureuse, et services accessibles. Le Maroc est également réputé pour son hospitalité légendaire et son coût de la vie très bas.

Bon à savoir : De nombreux retraités français au Maroc engagent une aide-ménagère, ce qui leur permet de se libérer du temps pour profiter de la retraite sans se ruiner​ .

4. La Thaïlande : le paradis des retraités

Avec ses paysages de rêve, ses plages infinies et son coût de la vie imbattable, la Thaïlande séduit de plus en plus de retraités. Vous pouvez vous installer confortablement dans des villes comme Chiang Mai ou Hua Hin pour un budget mensuel très raisonnable. En plus des logements abordables, le pays offre un accès à des soins de santé de qualité à des prix bien inférieurs à ceux de l’Europe.

Notre conseil : Chiang Mai est un excellent choix pour ceux qui veulent éviter la chaleur étouffante des villes côtières tout en bénéficiant d’un cadre naturel magnifique et d’un climat plus tempéré​.

5. Le Mexique : soleil et qualité de vie à moindre coût

Le Mexique est une destination idéale pour les retraités à petit budget. Avec ses plages paradisiaques, son climat chaud et ses villes historiques, le pays offre une qualité de vie exceptionnelle à des prix très abordables. Des villes comme Mérida ou Puerto Vallarta sont des choix privilégiés pour les expatriés, avec des loyers souvent inférieurs à 400 euros par mois.

Vous y trouverez également des soins de santé à moindre coût, souvent très appréciés des retraités étrangers. Prenez le temps de visiter plusieurs régions du Mexique avant de faire votre choix. Les modes de vie varient grandement selon que vous choisissiez une grande ville ou une zone plus rurale​.

Où vivre en France avec 800 euros de retraite ?

Même si la France est connue pour son coût de la vie plus élevé, il existe quelques villes où vous pourrez couler des jours paisibles sans vous ruiner. Certaines zones rurales ou petites villes offrent des loyers abordables et un cadre de vie agréable.

1. Limoges : En Nouvelle-Aquitaine, Limoges est connue pour ses loyers très accessibles et son cadre de vie agréable. Vous y trouverez des logements pour moins de 400 euros par mois, tout en profitant d'une ville culturelle riche et bien desservie.

2. Saint-Étienne : Avec un loyer moyen de 300 euros pour un appartement T2, Saint-Étienne offre un bon compromis entre urbanisme et coût de la vie. La ville est réputée pour ses espaces verts et ses nombreux événements culturels.

3. Béziers : Cette ville du sud de la France est un excellent choix pour ceux qui recherchent à la fois un climat ensoleillé et des coûts de vie réduits. Vous pouvez y trouver des logements pour moins de 350 euros par mois et profiter de la proximité de la Méditerranée.

Optez pour des villes de taille moyenne ou situées dans des zones rurales. Vous profiterez de la tranquillité tout en gardant un budget maîtrisé, sans sacrifier les commodités essentielles​.