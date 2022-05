Comprendre la SCPI

Une Société Civile de Placement Immobilier ou SCPI, aussi appelée “pierre papier”, est une société d’investissement collectif. Elle collecte les fonds que cotisent les participants en contrepartie de parts dans les biens qu’elle acquiert. Les biens sont soit mis en location, c’est la SCPI de rendement, soit mis en vente plus tard pour faire une plus-value, il s’agit dans ce cas de la SCPI de plus-value.

Il existe un troisième type, c’est la SCPI fiscale dont le but est de faire bénéficier les participants d'avantages fiscaux dus au titre de leurs investissements dans des biens éligibles à certains dispositifs d’incitation à l’investissement locatif. Dans tous les cas, les bénéfices sont répartis entre les participants proportionnellement aux parts qu’ils détiennent.

Investir dans une SCPI est donc un moyen d’avoir un revenu versé sous forme de capital en une seule fois, dans le cas d’une SCPI de plus-value, ou sous la forme de versements mensuels ou trimestriels, dans le cas d’une SCPI de rendement.

Pourquoi préparer sa retraite en investissant dans une SCPI ?

La SCPI représente un excellent moyen d’investir en vue du départ à la retraite, et ce, pour sa rentabilité, sa fiabilité et sa praticité.

Parce qu’il n’y a rien à gérer

Participer à une SCPI, c’est aussi choisir la tranquillité. Les investisseurs n’ont, en effet, aucune tâche administrative, de gestion ou d’entretien à accomplir. Ils se contentent d’acheter des parts dans la SCPI et de recevoir leurs parts de bénéfices.

C’est le gérant de la société qui prend en charge tous les aspects administratifs, commerciaux et immobiliers. C’est la société qui achète et vend ou met en location les biens, c’est elle aussi qui collecte les loyers et les redistribue aux participants. La SCPI prend également en charge l’entretien et la rénovation des biens qui lui appartiennent.

Parce que c’est un investissement fiable

La SCPI de revenus, c’est-à-dire celle où les biens sont achetés pour être mis en location, offre un très bon niveau de fiabilité et une sécurité des revenus. Ceci est dû au fait que le risque est partagé entre tous les participants.

La SCPI possède généralement plusieurs biens et, dans le cas où un logement, un bureau ou un local commercial reste vacant, le manque à gagner est dilué dans l’ensemble des revenus, ce qui, au final, revient à une perte minime à l’échelle du participant à la SCPI. C’est donc un investissement plus fiable qui offre une meilleure garantie de revenus que l’achat d’un bien immobilier à titre individuel.

Parce que c’est un investissement rentable

L’immobilier est un investissement rentable, c’est même un des plus rentables et des plus fiables en France. La SCPI, l’est encore plus. Les taux de redistribution moyen des SCPI aux trois premiers mois de 2022 a été de 4,25%. Le rendement de la SCPI dépasse donc celui des autres investissements immobiliers et celui des divers plans d’épargne classiques et d’épargne retraite.

Un investissement accessible

Investir pour la retraite dans une SCPI est une alternative plus accessible à l’achat d’un bien immobilier complet. Acheter une maison ou un appartement pour le mettre en location et avoir un revenu supplémentaire une fois à la retraite nécessite, en effet, d’avoir un apport personnel conséquent et, souvent, de s’endetter.

Or, investir dans une SCPI ne nécessite que quelques centaines à quelques milliers d’euros pour acheter une part. Il est donc plus commode de préparer sa retraite en investissant dans une telle société. Autre avantage de cet investissement, les délais à respecter. Il n’est, en effet, pas nécessaire de s’y prendre des années ou des décennies à l’avance, il suffit d’acheter des parts une fois ou de façon régulière pour augmenter le niveau de la rente.