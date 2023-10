Les avantages des probiotiques pour la santé générale

Depuis quelques années, le monde scientifique porte un intérêt croissant à notre flore intestinale, plus communément appelée « microbiote ». Il est désormais admis que ce vaste ensemble de micro-organismes joue un rôle capital pour notre bien-être et notre santé. Parmi les bactéries favorables à cet équilibre, on retrouve les probiotiques. Mais comment discerner si notre microbiote est déséquilibré et quand recourir à ces précieuses bactéries ? C’est la question que nous aborderons ici.