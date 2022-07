Qu’est-ce que l’arthrose ?

L’arthrose est un rhumatisme qui s’attaque aux articulations provoquant des douleurs et des gênes. Elle est causée par la destruction du cartilage situé sur l’extrémité de chaque os et qui permet d’amortir les mouvements des membres et des articulations et de conserver leur fluidité. Cette perte du cartilage peut être causée par divers facteurs, dont des facteurs génétiques. Mais le surpoids est aussi une des causes les plus courantes de cette maladie, tout comme le surmenage articulaire et les traumatismes qui peuvent toucher certains sportifs ou travailleurs ayant des métiers physiques pénibles.

La survenue de la maladie peut être progressive avec une perte graduelle du cartilage. La maladie se manifeste alors au bout de plusieurs années, voire des décennies. Il peut aussi arriver que le patient passe par une phase d’aggravation ou poussée qui fait que l’arthrose survienne très vite et de façon intense.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le cannabidiol ou CBD est un composé actif extrait des plants de cannabis. Il appartient à la famille chimique des cannabinoïdes, tout comme le THC et le HHC qui, eux, ont des effets psychotropes, alors que le cannabidiol n’en a pas. Il n’affecte donc pas la conscience, ne crée pas de sensation d’euphorie ou d’excitation. En outre, et toujours contrairement au THC, le cannabidiol ne crée pas de dépendance.

Le cannabidiol est pour toutes ces raisons légales en France et dans de nombreux autres pays d’Europe et du monde qui, pourtant, interdisent le cannabis contenant du THC. Il est commercialisé sous plusieurs formes, comme des fleurs à fumer, des huiles ou même aliments.

Le cannabidiol est aujourd’hui largement consommé à travers le monde. Ses adeptes l’utilisent comme substitut au cannabis à THC, comme moyen de sevrage, alors que d’autres l’utilisent comme remède naturel à certains maux. Le cannabidiol est, en effet, réputé pour être anti-inflammatoire, antioxydant, neuroprotecteur, anti-spasmodique, analgésique, anti-histaminique et anticonvulsif.

Comment le CBD agit sur l’arthrose ?

Pour expliquer l’effet bénéfique du cannabidiol sur l’arthrose en tant que traitement symptomatique, les recherches ont mis en évidence plusieurs points.

Ainsi, le système endocannabinoïde ou SEC qui est composé de récepteurs présents dans le système nerveux central et périphérique ainsi que dans les cellules des systèmes immunitaire est impliqué dans la gestion des douleurs dues aux rhumatismes. Une étude publiée en 2014 a conclu que “De plus en plus de preuves issues d’études précliniques soutiennent l’intérêt du système endocannabinoïde comme cible thérapeutique pour les douleurs rhumatismales”.

Une autre étude publiée en 2008 fait état de l’efficacité du cannabidiol sur les douleurs chroniques et inflammatoires, y compris celles causées par l’arthrose, l’arthrite et la polyarthrite rhumatoïde.

Deux autres études publiées en 2016 et en 2017 vont dans le même sens. La première a conclu que “l’utilisation du cannabidiol montre du potentiel dans le traitement effectif des symptômes liés à l'arthrose". La seconde suggère qu’en plus de diminuer les douleurs, le CBD pourrait prévenir l’arthrose.

C’est en se basant sur ces études, mais également sur leur ressenti, que de plus en plus de personnes atteintes d’arthrose consomment du CBD pour soulager leurs douleurs et améliorer leur qualité de vie au quotidien. Toutefois, la prudence reste de mise, car les études sur les effets thérapeutiques du cannabidiol seul restent rares et peu suffisantes et celles qui existent concernent souvent les effets du cannabis entier, contenant donc du THC en plus du cannabidiol et non cette dernière substance seule.

Comment consommer le cannabidiol ?

Le CBD est vendu en France sous plusieurs formes. Mais pour l’utiliser à des fins thérapeutiques pour soulager les douleurs liées à l’arthrose, il faut privilégier des modes de consommations sains. Il faut donc éviter les fleurs à fumer, car mélangées au tabac, elles sont néfastes pour la santé.

Les formes les plus adaptées sont les formes topiques, c’est-à-dire les crèmes, les huiles et les baumes à appliquer localement, au niveau des articulations douloureuses. Ces produits pénètrent suffisamment la peau pour arriver sur leurs sites d’action et soulager les douleurs.

Vous pouvez aussi consommer du cannabidiol par voie orale, soit en mélangeant quelques gouttes d’huile de CBD à une boisson, soit en déposant quelques gouttes sous la langue et laisser la substance diffuser lentement à travers la muqueuse buccale.

Le CBD est-il dangereux ?

Bien que le cannabidiol ne soit pas inscrit sur la liste des substances psychotropes ou dangereuses, certaines personnes doivent rester prudentes et éviter sa consommation ou du moins la limiter drastiquement. Il s’agit notamment de femmes enceintes et des personnes souffrant de cardiopathies.