Le chiffre à connaître : 54, l’IG qui fait du sirop d’érable un meilleur choix que le sucre

Qu’est-ce que l’IG, et pourquoi le chiffre 54 est-il important ?

L’indice glycémique (IG) mesure la capacité d’un aliment à élever la glycémie (taux de sucre dans le sang) après consommation. Plus cet indice est élevé, plus la hausse de sucre est rapide et brusque, sollicitant fortement l’organisme pour rétablir l'équilibre. Par exemple, le sucre blanc a un IG d’environ 70, ce qui provoque une élévation rapide du taux de glucose et des pics d’insuline, suivis souvent d’une chute rapide, ce qui peut entraîner des fringales et de la fatigue.

Le sirop d’érable, avec un IG de 54, se situe dans une gamme plus modérée. Cela signifie que l’énergie qu’il apporte est absorbée plus lentement, sans provoquer de pics glycémiques aussi marqués, ce qui en fait un choix plus sain pour ceux qui cherchent à éviter les fluctuations brutales de la glycémie.

Aliment Indice Glycémique (IG) Sucre blanc 70 Sirop d'érable 54 Miel 58 Sucre de coco 35

Pourquoi choisir le sirop d’érable plutôt que le sucre blanc ?

Au-delà de son indice glycémique plus bas, le sirop d’érable présente plusieurs avantages notables par rapport au sucre raffiné. Voici pourquoi ce sucrant naturel devrait être pris en considération :

1. Un produit naturel, riche en nutriments

Le sucre blanc subit un processus de raffinage intense qui élimine presque tous les nutriments. Il ne reste alors qu’un édulcorant dépourvu de vitamines ou de minéraux. Le sirop d’érable, quant à lui, est un produit naturel obtenu par la concentration de la sève d’érable, sans additifs ni colorants.

Il conserve donc des éléments nutritionnels comme le manganèse, le calcium, le zinc et le potassium. Ces minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de notre corps, notamment pour la santé osseuse, la fonction musculaire, et l’immunité.

Nutriment Apport dans 60 ml de sirop d'érable Manganèse 72 % des apports journaliers Riboflavine 27 % des apports journaliers Calcium 6 % des apports journaliers Zinc 6 % des apports journaliers

2. Riche en antioxydants

Le sirop d’érable contient également une importante quantité de polyphénols, des antioxydants qui contribuent à réduire l’inflammation dans le corps. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement.

Ces composés sont notamment associés à la prévention de certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Selon certaines études, le sirop d’érable contient jusqu’à 24 antioxydants différents, un atout majeur face au sucre blanc qui n’en contient aucun.

Des bénéfices à prendre avec modération

Bien que le sirop d’érable présente des avantages notables, il est important de se rappeler qu’il reste un sucre libre. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter les sucres ajoutés à moins de 10 % de l'apport énergétique quotidien, ce qui équivaut à environ 50 g par jour pour un adulte moyen.

Le sirop d’érable, tout comme les autres sucrants, doit donc être consommé avec modération pour éviter des effets négatifs sur la santé, tels que la prise de poids ou le risque de développer un diabète.

Cependant, grâce à son pouvoir sucrant plus élevé que celui du sucre blanc, le sirop d’érable peut être utilisé en plus petites quantités tout en offrant un goût satisfaisant. Cela permet de réduire globalement la quantité de sucre consommée, un atout non négligeable pour ceux qui surveillent leur apport en sucres.

Comment utiliser le sirop d’érable au quotidien ?

Le sirop d’érable est extrêmement polyvalent en cuisine et peut être utilisé de nombreuses manières. Voici quelques idées pour l’intégrer à vos recettes quotidiennes :