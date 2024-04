Il est important de préciser qu’il n’est pas obligatoire d’en posséder une mais c’est vivement recommandé car les soins de santé coûtent très chers et encore plus si vous devez être hospitalisé ou subir une intervention chirurgicale. Sans complémentaire santé, le montant des soins peut s’élever à des milliers voire des dizaines de milliers d’euros.

Les principales fonctions d’une assurance santé ;

Prise en charge des consultations médicales et des traitements associés ;

Maintien des revenus en cas d’incapacité de travail ;

Remboursement des médicaments ;

Prise en charge des frais d’hospitalisation ;

Remboursement des soins dentaires, auditifs ;

Prise en charge des frais d’optique ;

Les frais de maternité vous sont remboursés ;

Le coût des vaccins non remboursés.

Complémentaire santé : comment se déroule les remboursements ?

Il y a 4 possibilités pour être remboursé. Cela peut s’effectuer par Tiers payant, après émission d’une facture, par télétransmission ou par prise en charge.

Le Tiers payant

En présentant aux professionnels de santé votre carte délivrée par votre assureur, votre mutuelle va directement rembourser le professionnel. Vous n’avez aucun papier à fournir ou à transmettre à votre compagnie d’assurance.

La facture

Lors de la pose d’un implant dentaire par exemple, votre dentiste va émettre une facture pour les soins réalisés. Vous devrez la régler et la mutuelle vous remboursera la part qu’elle prend en charge comme convenu à la souscription du contrat.

La télétransmission

La Sécurité Sociale va envoyer à votre mutuelle ce que l’on appelle un décompte afin qu’elle puisse procéder au remboursement du montant avancé par vos soins.

La prise en charge

Votre assureur santé va recevoir un devis de la part d’un professionnel de la santé comme un opticien ou un dentiste. Votre assurance va régler directement le professionnel à hauteur des garanties stipulées lors de la signature de votre contrat.

Comment choisir sa mutuelle santé ?

Avant de sélectionner une police d’assurance, vous devez vous poser quelques questions importantes et vous renseigner sur certains points.

Quelle est la nature de vos besoins santé ? (optique , dentaire, audition…)

De quel budget disposez-vous ?

Que couvre le tiers payant de votre future mutuelle ?

Quel est le taux de remboursement ?

Quel est l’âge maximal pour être assuré ?

Quels sont les délais de carence ?

Quels sont les délais de remboursement ?

Combien de membres de votre famille souhaitez-vous assurer ?

Y-a-t-il des maladies exclues ?

Une fois que vous êtes en mesure de répondre à toutes ces questions, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour trouver l’assurance qui vous convient.

Vous pouvez soit faire le tour des compagnies d’assurances et demander des devis, soit vous fier à votre assureur actuel mais cela risqué car vous pourriez être moins bien remboursé et payer plus cher. Et la dernière solution qui depuis quelques années est la solution préférée des français, comparez les offres via des sites internet spécialisés.

Le gros avantage est que vous n’avez pas besoin de vous déplacer chez chacun des assureurs et vous pouvez obtenir des devis personnalisés de la part des meilleures compagnies en seulement quelques clics.