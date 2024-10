Manger moins pour vivre plus : cette étude en dit plus sur la restriction calorique pour une vie plus longue

La restriction calorique : un levier pour allonger la vie

La restriction calorique ne signifie pas se priver drastiquement, mais réduire l'apport énergétique de manière équilibrée, en maintenant un bon apport en nutriments essentiels. L’objectif est de réduire de 20 à 40 % l'apport calorique par rapport aux besoins journaliers habituels, sans compromettre l’apport en vitamines, minéraux, protéines et graisses essentielles.

L’étude de 2024 : des résultats prometteurs chez les souris

L’étude réalisée sur environ 1 000 souris réparties en différents groupes a révélé des résultats frappants. Les souris soumises à une restriction calorique modérée (consommant 60 % de leur apport énergétique habituel) ont vécu significativement plus longtemps que celles qui mangeaient à volonté. Les résultats de l’étude ont mis en évidence plusieurs points essentiels :

La longévité augmentée avec la réduction calorique : Les souris soumises à une restriction de 60 % de leurs apports caloriques ont vu leur durée de vie augmenter à 34 mois, comparée aux 25 mois pour les souris sans restriction alimentaire. L'importance de la résilience au stress alimentaire : Les souris qui ont perdu le moins de poids malgré la réduction calorique ont vécu plus longtemps, soulignant que la capacité à maintenir un poids stable face au stress alimentaire est un facteur clé de longévité. Jeûne intermittent vs restriction calorique : Les résultats ont montré que les souris soumises à un jeûne intermittent ont vécu en moyenne 28 mois, un bénéfice moindre par rapport à celles ayant suivi une réduction calorique continue.

Effet de la restriction calorique sur la durée de vie des souris

Type de régime Durée de vie moyenne (mois) Régime sans restriction 25 mois Jeûne intermittent (1 ou 2 jours/semaine) 28 mois Régime hypocalorique (80 % de l’apport) 30 mois Régime hypocalorique (60 % de l’apport) 34 mois

Pourquoi manger moins pourrait prolonger la vie ?

Le mécanisme exact par lequel la restriction calorique influence la longévité est encore en cours d’étude, mais plusieurs pistes se dessinent. L’un des principaux effets observés est la réduction du stress oxydatif, un processus dans lequel les cellules subissent des dommages causés par des radicaux libres.

En mangeant moins, le corps produit moins de ces radicaux, ce qui limite les dommages cellulaires et retarde le vieillissement.

Les effets bénéfiques de la restriction calorique

Amélioration du métabolisme : La réduction calorique aide à améliorer la sensibilité à l’insuline et à réduire le cholestérol, ce qui diminue le risque de maladies métaboliques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Stimulation des mécanismes de réparation cellulaire : En réponse à la restriction calorique, le corps active des processus biologiques, notamment l’autophagie, un mécanisme où les cellules éliminent les composants endommagés pour se régénérer. Réduction de l’inflammation : La consommation réduite de calories semble réduire les marqueurs inflammatoires, ce qui est crucial pour prévenir les maladies chroniques liées à l’âge.

La restriction calorique chez l’humain : un défi à relever

Bien que les résultats chez les animaux soient très encourageants, la transposition de la restriction calorique chez l’humain reste complexe. Une étude menée sur des humains, le projet CALERIE, a montré que réduire les apports caloriques de 15 % sur une période de deux ans avait des effets positifs sur la santé métabolique et des marqueurs associés au vieillissement.

Toutefois, maintenir une telle réduction calorique sur le long terme sans provoquer de carences nutritionnelles est un défi. Il est essentiel que les personnes intéressées par la restriction calorique veillent à conserver un apport équilibré en protéines, vitamines et minéraux. Un suivi médical est donc fortement recommandé.

Alternatives à la restriction calorique stricte

Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre une réduction calorique constante, des alternatives comme le jeûne intermittent ou des régimes axés sur la qualité des aliments (plutôt que la quantité) peuvent également offrir des avantages pour la santé et la longévité, bien que les effets soient généralement moins prononcés que ceux d'une réduction calorique stricte.

Facteurs génétiques : une part du mystère

Un autre élément mis en avant par l’étude est l’impact des facteurs génétiques. Bien que l’alimentation soit un facteur de longévité, certaines souris de l’étude ont vécu jusqu’à 4 ans, quelle que soit leur alimentation. Cela montre que la génétique joue un rôle crucial dans la longévité. Ainsi, bien que la restriction calorique soit bénéfique, elle ne garantit pas à elle seule une vie plus longue.

Un équilibre à trouver

La restriction calorique semble prometteuse pour prolonger la durée de vie et améliorer la qualité de vie en réduisant le risque de maladies liées à l’âge. Toutefois, elle doit être pratiquée avec précaution et sous surveillance médicale pour éviter les carences. Pour ceux qui souhaitent vivre plus longtemps, adopter un régime modéré en calories, riche en nutriments et en antioxydants, pourrait être un premier pas vers une vie plus longue et en meilleure santé.