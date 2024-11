Moins cher, plus sain : découvrez les 5 aliments que les nutritionnistes conseillent d’avoir toujours à portée de main

Avec l’augmentation des prix, manger sainement tout en maîtrisant son budget peut sembler compliqué. Pourtant, il existe des aliments simples, économiques et nutritifs que les nutritionnistes recommandent d’avoir toujours dans vos placards. Ces ingrédients, polyvalents et riches en bienfaits, sont les piliers d’une alimentation équilibrée et savoureuse. Découvrez lesquels adopter pour allier santé et économies.