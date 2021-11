Qu’est-ce que la tension artérielle ?

Couramment appelée « la tension », la tension artérielle représente la pression du sang à travers les vaisseaux sanguins et en particulier sur les parois de ces derniers. En effet, lorsque le cœur bat, il envoie du sang à travers les artères. Puis, les muscles des parois artérielles permettent la propulsion du sang à travers tout le corps. Cela permet aux différents organes d’être correctement alimentés en oxygène et en nutriments, ce qui assure leur bon fonctionnement. Néanmoins, au fil de la journée, les besoins fluctuent et la pression varie en fonction de ceux-ci. En effet, la pression est au plus bas pendant les phases de sommeil et s’adapte dans la journée selon votre activité.

La vigilance doit être d’autant plus importante pour les femmes, surtout lorsqu’elles prennent la pilule, durant la grossesse et une fois ménopausées.

Comment prendre sa tension ?

Pour contrôler votre tension artérielle plusieurs solutions s’offrent à vous.

À chacune de vos visites chez votre médecin traitant , celui-ci va systématiquement contrôler votre pression artérielle. Néanmoins, si vous n’avez pas souvent l’occasion d’aller le consulter, il peut être utile de procéder à des contrôles réguliers par vous-même.

Vous pouvez utiliser un tensiomètre. Cet appareil peut être acheté en pharmacie et vous permet de procéder à des autocontrôles réguliers. Il est assez simple à utiliser, mais, pour obtenir des résultats fiables, il est nécessaire de procéder à la mesure dans un environnement propice et de procéder ainsi :

Choisissez un endroit calme et installez-vous en position assise.

Vous devez être au repos depuis environ 15 à 20 minutes avant de procéder à la mesure. De même, si vous êtes fumeur, il vaut mieux attendre après votre dernière cigarette, car le tabac augmente votre tension systolique.

Vous n'avez plus qu'à installer votre brassard autour du bras et à mettre en route l'appareil. Si vous avez un vêtement assez fin, celui-ci ne sera pas gênant.

Enfin, certaines pharmacies sont équipées de bornes dédiées à la prise de la tension. Dans ce cas, suivez les indications figurant sur l'appareil, sinon vous pouvez demander de l'aide à votre pharmacien.

Comprendre et interpréter les chiffres

Prenons l’exemple du contrôle de la tension chez votre médecin : après l’avoir prise, il va vous annoncer deux chiffres, par exemple 12/8. Pour savoir ce que cela veut dire, ces deux chiffres doivent être interprétés séparément : le 12, c’est-à-dire le premier, indique la pression de votre sang dans les vaisseaux sanguins au moment de la contraction du cœur. Lorsque le cœur se contracte, il éjecte le sang, on parle alors de pression systolique. Le second chiffre, le 8, correspond, quant à lui, à la pression du sang dans vos vaisseaux au moment où le cœur se relâche. Il se remplit alors à nouveau de sang, on parle alors de pression diastolique. La prise de tension permet donc de faire le bilan de deux phénomènes bien distincts.

Même si ces deux chiffres doivent être considérés séparément, leur association est également importante dans sa globalité, puisque, certes, le premier peut souligner une hypertension artérielle, mais le second est également un indicateur de votre santé.

Les pressions sont exprimées en millimètres de mercure (mmHg). Toujours selon notre tension d’exemple, ce qui est plus communément résumé 12/8 doit se lire 120 mmHg pour la pression systolique et 80 mmHg pour la pression diastolique.

Tableau récapitulatif des différentes valeurs de tension :

Tension Systolique Tension Diastolique Hypotension 100 70 Tension optimale 120 80 Tension normale 120-129 80-84 Tension normale haute 130-139 85-89 Hypertension 140 90 Hypertension légère 140-159 90-99 Hypertension modérée 160-179 100-109 Hypertension avancée au-delà de 180 au-delà de 110

Quel est le niveau idéal ?

Pour une tension artérielle idéale, il faudrait obtenir 120/80 ou 12/8.

Néanmoins, la pression artérielle est considérée comme normale tant qu’elle est supérieure à 100/70 mmHg ou 10/7 et inférieure à 145/90 mmHg ou 14,5/9.

Dune manière générale, la tension artérielle chez l’homme est plus élevée que chez la femme. Cette tendance s’inverse une fois que la femme atteint la ménopause. De plus, la tension artérielle augmente avec l’âge.

Ainsi, on comprend que la tension normale peut varier selon différents critères, nous vous proposons de retrouver les différentes moyennes en fonction de la tranche d’âge et du sexe de la personne concernée.

Valeurs moyenne de la tension artérielle

Tension artérielle systolique et diastolique Âge Homme Femme 20-29 ans 107/69 101/66 30-39 ans 111/74 105/69 40-49 ans 115/77 108/70 50-59 ans 118/78 116/72 60-69 ans 120/75 120/71 70 ans et + 123/70 128/70

Tension trop basse : que faire ?

Lorsque la tension est trop basse, on dit que la personne est en hypotension. Autrement dit, la pression qui est présente dans les vaisseaux sanguins est en dessous de la moyenne. La personne peut alors ressentir des vertiges, des maux de tête, mais aussi une fatigue intense. Généralement, il s’agit seulement d’une situation passagère.

On peut aussi parler d’hypotension orthostatique lorsqu’une personne se lève trop rapidement ou reste debout trop longtemps. On parle alors de baisse de tension ou de chute de tension. Elle est généralement sans gravité et les complications qui s’ensuivent ne sont que très rares. Cependant, il peut être utile d’en parler avec votre médecin. Pour certains d’entre nous, ce peut être la norme. En effet, certaines personnes ont toujours une tension plus basse.

Que faire ? Généralement, l’adoption de petits changements dans son quotidien suffit :

boire de l’eau plus régulièrement ;

limiter sa consommation d’alcool ;

se lever de la position assise ou couchée lentement ;

éviter les lieux où règne une chaleur excessive ;

s’allonger un petit moment après le déjeuner.

Que faire en cas d’hypertension ?

À l’inverse, lorsque la pression artérielle est trop élevée et ce, de manière chronique, on parle d’hypertension artérielle. Cela signifie que la pression artérielle systolique dépasse 145 mmHg ou 14,5 alors que la pression diastolique dépasse 90 mmHg ou 9. L’hypertension artérielle évolue de manière asymptomatique, en conséquence, les personnes qui en sont atteintes ne le savent pas toujours. Pourtant, il s’agit de la maladie cardiovasculaire la plus répandue et dont le risque est le plus important, puisqu’il s’agit de la principale cause de mortalité en France. Et pour cause, en cas d’hypertension artérielle, le cœur doit fournir des efforts considérables, d’où la nécessité de procéder à une surveillance régulière de sa tension. Il est à noter que certains facteurs vont augmenter la pression artérielle, par exemple, la consommation de réglisse et des boissons en contenant, une alimentation trop riche, mais aussi les problèmes de poids.

On considère qu’un patient souffre d’hypertension si les trois dernières prises de tension, à des intervalles de 3 à 6 mois, donnent des résultats supérieurs à 14,5/9.

Que faire ? Pas de doute, des mesures s’imposent :