Ces petits poissons gras sont vos meilleurs alliés contre le cancer : la vérité sur les Oméga-3 révélée par la science

Les poissons gras comme les sardines et le maquereau sont bien plus que de simples sources de protéines. Grâce à leurs oméga-3, ils jouent un rôle majeur dans la prévention du cancer et l’amélioration des traitements. La science révèle désormais comment ces petits poissons peuvent devenir vos meilleurs alliés pour protéger votre santé.