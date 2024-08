Cette plante incroyable à cultiver au jardin pourrait prévenir la maladie d’Alzheimer !

L'Alzheimer en France

En France, 900 000 personnes souffrent d'Alzheimer. D'ailleurs, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. On peut également parler de Parkinson, qui touche plus de 20 000 personnes.

Chaque année, plus de 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer sont recensés.

Une étude récente démontre donc qu'une plante phare de nos jardins pourrait aider à réparer les neurones grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Une plante pour réparer les neurones

Vous l'aurez compris, il existe une plante qui posséderait de nombreux bienfaits pour la mémoire et qu'il est facile de trouver dans son jardin.

Une étude à l'origine de cette découverte

Une étude récente, publiée dans la revue scientifique Tisse and Cell démontre qu'une plante que l'on peut trouver en masse dans les jardins aurait des bienfaits sur les neurones. Cette plante ? L'ortie !

L'étude se focalise sur les effets que la plante aurait sur les maladies en lien avec les neurones comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. Les résultats montrent que la plante aurait un effet réparateur sur les neurones endommagés.

Les scientifiques affirment alors que l'ortie est « un adjuvant potentiellement efficace dans le traitement de la maladie de Parkinson ». Les médecins le savent. Prendre soin de son cerveau est la première étape pour éviter les maladies neurodégénératives.

Comment cette plante agit-elle sur les neurones ?

Qu'il s'agisse de l'Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou de n'importe quelle autre maladie en lien avec les neurones, l'ortie possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui agiraient sur le cerveau. Elle permettrait aussi d'améliorer les dysfonctionnements du système monoaminergique (les neurones spécifiques avec une monoamine comme neuromédiateur). Elle ralentirait l'évolution de la maladie en agissant de façon thérapeutique.

L'ortie prévient aussi l'apoptose des neurones à dopamine et rétablit la fonction de nettoyage des déchets dans l'organisme.

En somme, elle permettrait d'augmenter la dopamine, qui est en baisse chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Elle favoriserait aussi les fonctions des mitochondries dont la fonction est d'apporter de l'énergie aux cellules et aux neurones dopaminergiques.

Il est possible d'intégrer l'huile d'ortie pour booster sa mémoire. Vous pouvez même la préparer vous-même, au printemps, ou bien simplement l'acheter toute prête. Pour la recette, prenez : des feuilles et des branches d'orties du printemps (jeunes pousses) et de l'huile d'olive. Il faut laisser 3 semaines à mariner au soleil puis filtrer. Vous pouvez ensuite l'utiliser tous les soirs au coucher, sur les tempes et le thorax.

La maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap chez les adultes, après les accidents vasculaires cérébraux. Tous les ans, 25 000 personnes sont diagnostiquées comme souffrant de la maladie et cela ne cesse d'augmenter significativement. Pour limiter son augmentation, il convient de faire attention aux facteurs à risques.

En France, l'Alzheimer est la première maladie neurodégénérative et Parkinson arrive en deuxième position. Les traitements proposés ne peuvent pas empêcher la dégénérescence des neurones : ils ne peuvent que réduire les symptômes. Ainsi, ils ne parviennent pas à empêcher la maladie de progresser. Cependant, les chercheurs espèrent que les traitements finiront par avoir des effets plus importants dans les années à venir.

Une autre plante qui ferait des miracles

Il est également possible de parler du romarin. Ce dernier améliore la mémoire, d'après la recherche scientifique de Mark Moss, chercheur de l'université de Northumbria et de son équipe. L'objet de son étude est d'analyser les effets de l'odeur du romarin sur le cerveau.

Les sujets des tests ont été répartis au hasard dans une salle parfumée avec du romarin et d'autres ont été envoyés dans une salle sans odeur. Ensuite, il leur a fallu remplir un test qui avait pour but d'évaluer leur mémoire.

Les participants à l'étude étaient tous d'accord : ils ont vu une relation positive entre l'odeur de la plante et une amélioration de la mémoire. Selon les chercheurs, le romarin améliorerait 75% des fonctions cognitives.

C'est une découverte absolument incroyable car elle pourrait venir en aide aux personnes atteintes de maladies en lien avec la perte de mémoire.

Ses propriétés thérapeutiques

Le romarin est une plante médicinale. Il peut donc être très intéressant d'en cultiver dans votre jardin ! Il permet d'améliorer la circulation sanguine, aide à la digestion, limite les risques de calculs rénaux et régule le taux de lipide dans l'organisme.

Le romarin peut aussi accélérer la pousse des cheveux, favoriser un meilleur sommeil et agir contre les rhumatismes et le vieillissement précoce des cellules. Il est aussi réputé pour ses bienfaits concernant certaines affections de la peau.