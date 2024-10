10 minutes par jour suffisent ! 8 exercices sur chaise qui font des miracles chez les seniors pour garder la forme

Pourquoi les exercices sur chaise sont-ils si efficaces ?

Ne vous laissez pas tromper par leur simplicité : les exercices sur chaise sont très efficaces, notamment pour les seniors. Assis, vous réduisez les risques de chute tout en permettant de travailler de nombreux muscles. Les articulations sont protégées et les mouvements sont adaptés à tous les niveaux.

C'est aussi une solution parfaite pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien, sans avoir à vous déplacer ou à investir dans du matériel coûteux. Alors, prêt(e) à transformer votre chaise en salle de sport ? Suivez le guide !

1. Levée de genoux : facile et efficace

Pour cet exercice, asseyez-vous bien droit(e) au fond de la chaise, les pieds à plat au sol.

: Soulevez un genou vers la poitrine, tenez quelques secondes, puis reposez-le doucement. Alternez avec l’autre jambe. Avantage : Ce mouvement renforce les muscles des cuisses et des hanches, tout en améliorant votre équilibre.

: Ce mouvement renforce les muscles des cuisses et des hanches, tout en améliorant votre équilibre. Astuce : Essayez de ne pas vous appuyer sur le dossier pour solliciter davantage vos muscles abdominaux.

Répétez ce mouvement 10 fois de chaque côté.

2. Étirement des bras au-dessus de la tête : un boost pour votre posture

En restant assis(e) bien droit(e), levez les bras au-dessus de votre tête et entrelacez vos doigts.

: Poussez les paumes vers le plafond tout en allongeant la colonne vertébrale. Maintenez la position pendant 15 secondes. Avantage : Cet exercice aide à étirer le dos et les épaules, parfait pour améliorer votre posture et prévenir les douleurs dorsales.

Faites cet étirement 3 fois pour un soulagement immédiat.

3. Flexion latérale du buste : retrouvez de la souplesse

Cet exercice est idéal pour assouplir vos côtés et renforcer votre tronc.

: Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à plat. Placez une main derrière votre tête et l’autre sur le côté de la chaise. Inclinez-vous doucement sur le côté sans courber le dos, maintenez pendant 10 secondes, puis changez de côté. Avantage : En étirant les muscles du tronc, vous améliorez votre mobilité latérale et limitez les tensions dans le dos.

Faites 5 répétitions de chaque côté.

4. Levée de talons : stimulez votre circulation

Les problèmes de circulation sont fréquents avec l’âge, et cet exercice est un moyen simple de les combattre.

: Soulevez les talons tout en maintenant les orteils au sol. Gardez la position quelques secondes avant de redescendre. Avantage : Cet exercice stimule la circulation sanguine dans les jambes et renforce les mollets.

Répétez ce mouvement 10 fois.

5. Torsions du torse : tonifiez votre taille

Pour cet exercice, asseyez-vous droit(e) et placez vos mains derrière votre tête.

: Tournez lentement votre torse vers la droite, puis vers la gauche, en gardant vos hanches stables. Avantage : Les torsions du torse sont parfaites pour renforcer les obliques et améliorer la souplesse de la colonne vertébrale.

Effectuez 10 rotations de chaque côté.

6. Extension des jambes : travaillez vos quadriceps

Ce mouvement est particulièrement efficace pour renforcer les cuisses, essentiels pour la marche.

: Tendez une jambe devant vous jusqu’à ce qu’elle soit parallèle au sol, maintenez pendant quelques secondes, puis redescendez. Avantage : Cet exercice renforce les quadriceps, indispensables pour monter les escaliers ou se lever de la chaise.

Faites 10 répétitions par jambe.

7. Contractions des fessiers : un renforcement discret mais puissant

Même assis, vous pouvez travailler vos muscles fessiers !

: Contractez les fessiers pendant 5 à 10 secondes, relâchez, puis répétez. Avantage : En renforçant les muscles fessiers, vous améliorez votre posture et votre stabilité globale.

Répétez cet exercice 10 fois.

8. Marcher en restant assis : boostez votre cardio

Cet exercice simule la marche tout en restant assis, parfait pour stimuler le cœur sans solliciter les articulations.

: Levez alternativement les genoux tout en bougeant les bras comme si vous marchiez. Avantage : Ce mouvement fait travailler les jambes, les bras et le cœur pour une petite séance de cardio à domicile.

Faites cet exercice pendant 1 à 2 minutes, en augmentant l’intensité selon vos capacités.

Astuces pour maximiser vos résultats

Respirez bien : Inspirez avant l’effort et expirez pendant. Cela aide à oxygéner vos muscles et à mieux contrôler vos mouvements.

: Inspirez avant l’effort et expirez pendant. Cela aide à oxygéner vos muscles et à mieux contrôler vos mouvements. Adaptez les mouvements : Si certains exercices sont trop difficiles, réduisez l’amplitude ou ralentissez le rythme.

: Si certains exercices sont trop difficiles, ou ralentissez le rythme. Soyez régulier(e) : 10 minutes par jour suffisent pour constater des améliorations. Il est important de maintenir une certaine constance pour en tirer des bénéfices.

Exercice Nombre de répétitions Levée de genoux 10 de chaque côté Étirement des bras 3 fois Flexion latérale du buste 5 répétitions de chaque côté Levée de talons 10 fois Torsions du torse 10 de chaque côté Extension des jambes 10 par jambe Contractions des fessiers 10 fois Marche assise 1-2 minutes

Alors, pourquoi attendre ? Transformez votre quotidien avec ces exercices simples et accessibles. En plus de vous maintenir en forme, ils vous aideront à améliorer votre posture, renforcer vos muscles et stimuler votre circulation. Prenez place, suivez ces exercices chaque jour, et vous verrez rapidement des résultats !