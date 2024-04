Pourquoi passer une épreuve d'effort ?

Le passage d'une épreuve d'effort peut être prescrit :

Pour surveiller l'activité cardiaque de patients ayant subi un infarctus du myocarde ou souffrant de certaines pathologies cardiaques, comme l'angine de poitrine.

de patients ayant subi un infarctus du myocarde ou souffrant de certaines pathologies cardiaques, comme l'angine de poitrine. Pour vérifier l'état de santé de personnes se plaignant d'essoufflement, de palpitations ou de douleurs thoraciques.

de personnes se plaignant d'essoufflement, de palpitations ou de douleurs thoraciques. Pour contrôler la bonne santé cardiaque de personnes souffrant de surpoids, de diabète, de cholestérolémie élevée, d'hypertension ou présentant des antécédents familiaux en termes de pathologies cardiovasculaires.

de personnes souffrant de surpoids, de diabète, de cholestérolémie élevée, d'hypertension ou présentant des antécédents familiaux en termes de pathologies cardiovasculaires. Pour vérifier l'état de santé de personnes désirant reprendre une activité physique régulière . Dans ce cas, l'épreuve d'effort est surtout conseillée aux hommes de plus de 35 ans et aux femmes de plus de 40 ans.

. Dans ce cas, l'épreuve d'effort est surtout conseillée aux hommes de plus de 35 ans et aux femmes de plus de 40 ans. Pour surveiller l'activité cardiaque de personnes s'apprêtant à fournir un effort intense.

Pour s'assurer de la bonne santé cardiaque des seniors, et notamment des patients âgés de 70 ans et plus.

Les précautions à prendre avant le test

Il faut d'abord vous assurer que votre état de santé ne vous empêche pas de passer une épreuve d'effort. Il existe en effet un certain nombre de contre-indications, comme une insuffisance cardiaque, un AVC ou une embolie pulmonaire récents, des troubles du rythme cardiaque ou encore des douleurs thoraciques anormales.

Avant de procéder au test d'effort, le cardiologue vous posera des questions précises, afin de s'assurer que l'épreuve d'effort est compatible avec votre état de santé.

Si c'est le cas, il convient, avant le test :

De manger normalement , la dernière prise de nourriture devant intervenir deux à trois heures avant le test.

, la dernière prise de nourriture devant intervenir deux à trois heures avant le test. De ne pas fumer.

De prendre éventuellement vos médicaments comme d'habitude.

comme d'habitude. De porter des vêtements et des chaussures confortables, dans lesquels vous vous sentez à l'aise.

Allongé sur un lit, une infirmière pose alors des électrodes sur votre poitrine et réalise un électrocardiogramme de repos, pour mesurer notamment l'activité et le rythme cardiaques.

Le déroulement de l'épreuve d'effort

L'épreuve se déroule le plus souvent en milieu hospitalier, ou en clinique, sous la supervision d'un cardiologue, assisté d'une infirmière. Elle se déroule dans une pièce à l'atmosphère assez sèche et pas trop chauffée, où la température se maintient autour de 18-20°C. En cas de problème, du matériel de réanimation doit se trouver sur place.

Le patient est invité à se lever et des électrodes sont alors posées sur ses omoplates, son thorax et le bas de son dos. Reliées à un ordinateur, elles permettront d'enregistrer l'activité cardiaque pendant le test. Par ailleurs, un brassard mesure la tension artérielle durant l'épreuve.

Ceci fait, la personne est invitée à monter sur un vélo d'appartement ou à prendre place sur un tapis roulant. Le cardiologue lui demande, à intervalles réguliers, de pédaler ou de marcher plus vite. En outre, les pédales, munies d'un dispositif de frein, deviennent plus difficiles à actionner.

Durant toute l'épreuve, le patient doit éviter de parler. S'il ressent une fatigue, des douleurs ou de l'essoufflement, il doit aussitôt le signaler par gestes.

Le test se prolonge jusqu'à ce que la fatigue se fasse sentir. La durée dépend donc en partie de l'âge et de l'état de santé du patient. Elle varie généralement entre 5 minutes et un quart d'heure. Mais l'épreuve peut être interrompue si le patient devient pâle, se sent épuisé ou encore ressent des douleurs ou des vertiges.

À noter : L'épreuve d'effort est remboursée, à une certaine hauteur, par l'Assurance maladie si le test a été prescrit à des fins médicales. Il ne l'est pas, par contre, s'il est demandé par un sportif souhaitant mesurer son activité cardiaque.

Les suites du test

Une fois l'épreuve d'effort terminée, le patient ne s'arrête pas brusquement. Le cardiologue lui conseille, en principe, de continuer à pédaler ou à marcher, mais sur un rythme modéré.

Cette dernière phase, qui dure 6 ou 7 minutes environ, facilite en effet la récupération du patient. Certaines personnes, cependant, peuvent avoir besoin d'une phase de repos plus complète. Pendant ce temps, le cardiologue continue à prendre des mesures de l'activité cardiaque et de la pression artérielle.

Les résultats du test d'effort sont adressés au médecin traitant, ou à celui qui a prescrit l'examen.

Cette épreuve comporte-t-elle des risques ?

On l'a vu, toutes les précautions ont été prises, en principe, pour éviter les problèmes durant l'épreuve d'effort. Aussi ce test comporte-t-il normalement très peu de risques.

Cependant, des troubles du rythme cardiaques peuvent apparaître et il n'est pas totalement exclu qu'un patient soit pris d'un malaise ou fasse une chute. Mais tout est prévu pour lui porter secours. Rappelons en effet que ce test se déroule dans un environnement sécurisé.

Par ailleurs, les complications plus graves sont exceptionnelles. Selon le site "Le manuel MSD", une encyclopédie médicale qui fait autorité, le risque qu'une épreuve d'effort provoque un infarctus du myocarde ou même un décès est de 1 sur 5.000.