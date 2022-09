Opter pour l’achat des abonnés

D’après plusieurs statistiques, la majorité des utilisateurs Instagram s’abonnent rarement aux nouveaux comptes. Ils préfèrent ceux qui ont un nombre d’abonnés important.

De ce fait, en tant que personne âgée, vous pouvez facilement accroitre l’effectif en misant sur l’achat des abonnés. Toutefois, lors de l’acquisition, vous devez vous assurer que ceux-ci sont vraiment réels. Pour ce faire, il est recommandé de privilégier des plateformes qui mettent à votre disposition une véritable communauté de personnes actives. En guise d’illustration, vous pouvez vous rendre sur Follower-Rocket.com. Ce site peut vous aider à obtenir vos premiers abonnés.

Effectuer une optimisation de son profil Instagram

Mis à part l’achat des abonnés, les seniors peuvent également quitter 0 à 1000 abonnés en optimisant votre profil Instagram. Lors de votre inscription, il est déconseillé de laisser des champs vides. En réalité, cette étape est généralement ignorée par plusieurs utilisateurs. Pourtant, il s’agit d’un élément important qui contribue activement à l’optimisation du profil. Pour ce faire, pensez à écrire une description qui pourra attirer l’attention. Faites le remplissage de tous les paramètres et ainsi que des cases qui ont rapport avec vos coordonnées. Pour finir, sélectionner une magnifique photo de profil.

Utiliser idéalement les hashtags

Pour accroitre le nombre d’abonnés sur Instagram lorsque vous êtes du troisième âge, vous pouvez également miser sur l’effet des hashtags en les utilisant correctement. Pour ce faire, vous devez avoir une idée sur la façon dont il faut les choisir et sur la manière dont ils doivent être classés.

Pour commencer, il faudra sélectionner des hashtags qui sont plus pertinents et qui ont rapport avec votre secteur d’activité. Aussi, ne misez pas sur ceux qui sont très populaires, car vous risquez de vous noyer dans la masse des posts qui y sont associés. Privilégiez plutôt ceux qui sont liés à approximativement 10 000 à 200 000 publications.

Si vous peinez à vous retrouver, vous pouvez voir les hashtags dont se servent les utilisateurs qui sont dans la même catégorie que vous. En outre, avant de joindre les hashtags au à la publication, il est crucial de les ordonner (les principaux passent avant les secondaires).

L’option des générateurs de hashtags Instagram

Certains séniors peuvent avoir de la peine à rechercher des hastags. Pour ce faire, il existe des outils qui pourront les aider. Ils sont appelés des générateurs de hashtags Instagram. Ils se présentent généralement sous la forme d’un site ou une application. Toutefois, il faut préciser que cette dernière offre plus de praticité que les plateformes.

Inviter vos amis

À cette époque du digital, les utilisateurs de réseaux sociaux sont au minimum sur deux plateformes. En effet, il est possible d’avoir un compte sur Instagram et un autre sur Facebook ou sur Twitter par exemple. Alors, si vous souhaitez accroitre l’effectif de vos abonnées, essayez d’inviter vos amis qui sont présents sur les autres réseaux à se connecter à votre compte.

En réalité, si vous les avez en amont sidérés avec vos posts sur Twitter, ou sur Facebook, ils n’opposeront aucune résistance pour s’abonner à votre profil sur Instagram. Par ailleurs, n’oubliez jamais de vous abonner en retour à ceux qui le font pour vous. C’est une astuce clé qui peut motiver les utilisateurs à se connecter à vous.

Faire des publications intéressantes et pertinentes

Pour connaitre du succès sur Instagram, il est également crucial de prêter une attention particulière à la qualité de vos publications. En effet, pour avoir l’attention des utilisateurs et obtenir suffisamment d’abonnés, il faudra miser sur un contenu qui obtient plus d’engagements. Pour Instagram, ce sont les formats vidéo qui sont les plus plébiscités. Déjà sur la plateforme, vous avez à votre disposition plusieurs outils pour format vidéo à savoir :

la publication vidéo ;

les stories.

Il vous revient donc de faire un choix judicieux. Le constat est que lorsque vos publications commenceront par fasciner les utilisateurs, ils vous suivront tout le temps. Par exemple, en tant que sénior, vous pouvez miser sur des conseils, des tutoriels sur le style vestimentaire, etc.

Miser sur l’interaction

Il est impossible d’avoir un nombre important d’abonnés sur Instagram en restant muet sur la plateforme. En réalité, il vous faut de l’interaction pour mieux agrandir votre communauté. Alors, essayez d’échanger avec les autres utilisateurs du même âge que vous et amenez-les également à interagir avec vous. Il est également possible de s’intéresser à d’autres tranches d’âge pour mieux accroitre son réseau.

Pour y parvenir, il existe plusieurs alternatives. En guise d’illustration, vous pouvez faire des publications qui sont en rapport avec les sujets qui sont d’actualités. Il est aussi possible de participer à des forums de discussion qui abordent des sujets qui vous passionnent.

Publier aux meilleures heures

S’il existe encore une autre astuce non mentionnée, il doit s’agir de celle liée aux horaires de publication. En effet, d’après plusieurs analyses, les utilisateurs privilégient certains moments de la journée pour liker, interagir avec d’autres, faire des commentaires sur les posts, etc.

De ce fait, il est recommandé de publier vos différentes vidéos notamment à ces heures pour avoir plus de réactions. Ces horaires sont les suivants : avant 8 h du matin, entre 11 h et 12 h, le soir de 19 h à 22 h.