Comment bien préparer votre voyage avec vos petits-enfants ?

Pour bien préparer votre voyage avec vos petits-enfants, le plus simple est de faire une liste de ce que vous avez à faire et à emmener. En plus, des éléments indispensables du genre trousse de premiers secours, crème solaire, nécessaire pour la baignade, doudous, etc., il convient de ne pas négliger certaines formalités.

Si vous souhaitez parer à toute éventualité, il est possible d’ opter pour une assurance multirisque qui sera adaptée à votre voyage.

Il est recommandé d'avoir en votre possession une autorisation parentale. Elle a pour vocation de vous déléguer un certain pouvoir. De cette façon, si, pour le bien-être de votre petit-enfant, des mesures doivent être prises rapidement, vous êtes autorisé à le faire. Entre autres, doit figurer sur cette autorisation parentale sa période de validité.

Dans le cas d’un voyage en voiture, s’il n’est pas nécessaire de prévenir votre assurance, puisque les passagers de votre voiture sont automatiquement couverts, il est indispensable de penser à installer un ou plusieurs sièges auto, chacun étant équipé d’un dispositif conforme à l’âge des enfants transportés. Ils doivent également être attachés tout le long du trajet.

N’oubliez pas d’inclure le carnet de santé dans votre check-list, il vous permettra d’avoir toutes les informations nécessaires en cas de maladie ou d’hospitalisation. Si l’enfant doit prendre un traitement, partez également avec l’ordonnance pour vous permettre de renouveler le traitement si besoin.

Le choix de la destination

Si vous partez dans une maison familiale avec vos petits-enfants, le problème ne se pose pas. Mais si tel n’est pas le cas, vous devez, au moins 6 mois à l’avance, penser aux réservations.

Pour le choix du lieu , tenez compte de l’âge des enfants : évitez les voyages au long cours s’ils sont encore petits, de même que les changements climatiques importants. Posez-vous également la question de leurs goûts : est-ce qu’ils préfèrent la mer, la montagne, la campagne ? Vous pouvez en parler avec eux, cela les préparera au départ et à la séparation d’avec leurs parents et leur petit monde.

Pour le mode d'hébergement, là aussi, leur âge entre en compte, mais aussi vos préférences à vous, optez pour là où vous vous sentirez le plus en sécurité et à l'aise : ce peut-être dans une maison de location, un VVF, un mobil-home ou bungalow dans un camping, etc.

Votre choix pour un lieu ou un autre, pour un mode d'hébergement ou un autre peut également être effectué en fonction des activités qui sont proposées par le lieu d'hébergement ou que vous, vous pourrez proposer en fonction de la région. Cela est important surtout si vos petits-enfants sont déjà des ados ou des pré-ados.

Quels sont les documents à fournir en cas de voyage à l’étranger ?

Pour partir à l’étranger, plusieurs choses sont à anticiper.

Les papiers d’identité doivent être en règle et en cours de validité et ce, que l’enfant avec lequel vous partez soit un enfant ou un nourrisson. Selon la destination, il peut être nécessaire de faire faire un passeport ou un visa. Pour en faire la demande, il faut que l’un des parents se rende en mairie ou à la préfecture de son domicile avec les différents justificatifs.

Si aucun des parents ne vous accompagne, une autorisation de sortie de territoire (AST) doit être établie et remise au grand-père ou à la grand-mère obligatoirement. Ce type d'autorisation est délivré rapidement et gratuitement. Pour plus d'informations selon le pays de destination, rendez-vous sur le site service-public.fr.

En fonction de la destination, il convient également de s'informer des vaccins obligatoires et si besoin de les faire réaliser. Un justificatif sera alors demandé.

Pour voyager en Europe, il est nécessaire d'avoir une CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie). Chaque carte est délivrée individuellement et ce, même pour les enfants mineurs. Il suffit d'en faire la demande auprès de l'assurance maladie.

Les voyages en avion ne sont pas toujours évidents avec des enfants. Préférez donc des sièges côté couloir, ils permettent de se lever plus facilement. Pensez à emporter de quoi les occuper et, s’ils sont assez grands, des chewing-gums pour rendre le décollage et l'atterrissage plus supportables.

Vos responsabilités en tant que grands-parents

Vous partez en vacances avec vos petits enfants, cela signifie que votre responsabilité est engagée sans, pour autant, se substituer à l’autorité parentale :

Ainsi, si votre petit-fils ou votre petite-fille est détaché dans votre véhicule, il peut vous en coûter une amende s’élevant à 135 €.

En cas de besoin de soins médicaux, seuls les détenteurs de l’autorité parentale peuvent toutefois autoriser ou refuser des soins. Cela veut dire que si les parents ne vous ont pas délégué cette autorité parentale, vous allez devoir trouver un moyen de les joindre et si vous n’y parvenez pas, c’est le médecin qui prendra les décisions nécessaires.

Si vos petits-enfants causent un dommage à un tiers, c'est alors la responsabilité de l'assurance familiale des parents qui va être mise en œuvre.

, c’est alors des parents qui va être mise en œuvre. Si un accident arrive à l’un de vos petits-enfants pendant qu’il est sous votre surveillance, c’est votre responsabilité qui peut être engagée, si un défaut d’attention est réellement établi.