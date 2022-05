Qu'est-ce qu'un influenceur ?

Si, il y a encore quelques années, on parlait plutôt de blogueurs, aujourd'hui, c'est le terme d'influenceurs qui est préféré. Cela définit des personnes, jeunes ou non, qui ont un site sur lequel ils donnent des conseils, des recommandations sur la mode, la beauté, les voyages, de recettes aussi.

Ce format leur permet d'avoir un lien proche avec leur public, aujourd'hui appelé « abonnés » ou « followers ». Ce concept s'est surtout exporté et développé sur les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube.

Aujourd'hui, il est possible aux followers de financer les influenceurs grâce à des plateformes comme Utip ou Tipeee. Dans d'autres cas, les influenceurs mettent en place des partenariats avec des marques et c'est ainsi qu'ils gagnent une rémunération.

Aujourd'hui, de nombreuses personnes se revendiquent influenceurs et ont leur propre communauté : des mannequins, des stylistes, et même des médecins ou des retraités !

Les 6 influenceurs seniors parmi les plus populaires

Shirley Curry

Parmi les jeunes générations, cette pétillante gameuse est appelée Mamie Skyrim. Elle joue aux jeux vidéos depuis qu'elle a 60 ans et joue parfois en réseau avec des joueurs partout dans le monde.

Il est possible de voir les parties qu'elle partage sur YouTube. C'est ainsi qu'elle se fait connaître, grâce à des let's play, des vidéos dans lesquelles elle partage, en direct, ses parties. C'est surtout son humour, son talent et sa bienveillance qui font d'elle une YouTubeuse très populaire.

Elle est suivie dans le monde entier. Elle est appréciée car elle tord le cou à de nombreux préjugés et ses vidéos, pleines de légèreté et d'humour, permettent de passer un bon moment et de se détendre.

Nicole Tonnelle

Cette ancienne esthéticienne de 70 ans fait ses armes sur Instagram, TikTok et YouTube. Elle cherche surtout à faire évoluer les mentalités et à montrer les femmes seniors sous un nouveau jour. Elle publie sur ses réseaux des tutos maquillage, des revues et avis sur des cosmétiques mais aussi des billets d'humeur ou encore des selfies (notamment à la plage).

Elle est une grande adepte du body positivism et s'affiche sans complexes et sans maquillage, en maillot de bain parfois, dans sa salle de bain ou avec son mari. Une belle manière de montrer que tous les corps peuvent exister. Elle encourage les femmes seniors à oublier les diktats de beauté et revendique la beauté de tous les corps. Elle propose des tutos maquillage faciles à suivre et qui donnent des résultats très naturels.

Baddie Winkle

Cette senior de près de 90 ans est une véritable star sur les réseaux sociaux. Elle a un sens du style indéniable et son compte Instagram pop et vitaminé en fait l'une des influenceuses les plus stylées du réseau ! Elle apporte un vrai vent de fraîcheur dans le monde la mode en arborant des tenues fantaisistes mais toujours au top de la tendance. Cette mamie badass a appris les rouages des réseaux et des selfies grâce à sa petite-fille.

Lyn Slater

Aux États-Unis, Lyn Slater est l'une des blogueuses mode les plus populaires et les plus suivies. Dans la vie, elle est professeur à l'université et social worker. Elle devient influenceuse par accident. En effet, alors qu'elle assiste à un défilé, plusieurs photographes l'entourent. Il faut dire qu'avec ses cheveux courts et son sens du style très pointu, elle fait sensation. Sur les réseaux, Lyn Slater se dévoile, parle de sa vie de femme mûre avec une belle poésie.

Françoise – Je ne suis pas une senior

Cela a commencé par une web-série, produite par la mutuelle Aésio. Aujourd'hui, Je ne suis pas une senior, c'est la chaîne de Françoise, jeune retraitée. Elle parle de tout, sans tabou, grâce à ses vidéos courtes : santé, amour, temps qui passe.

Françoise a un sens du rythme indéniable et un humour ravageur. Sa communauté comprend des jeunes et des moins jeunes et en février, elle a lancé une chaîne Twitch, une plateforme de diffusion en direct qui sert à partager et commenter ses parties de jeux vidéo.

Si Françoise et sa chaîne plaisent autant, c'est grâce au naturel de l'influenceuse. Elle a su adopter les codes de YouTube, comme de Twitch et ses parties de jeux vidéo sont très divertissantes et particulièrement drôles !

Virginie – Jeune Vieillis Pas

Virginie est une journaliste qui a fondé son blog, Jeune Vieillis Pas, à l'attention des seniors. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle est décomplexée sur son âge et s'assume totalement. Elle parle de « blog antirides » et c'est véritablement l'effet que son blog produit.

Elle y distille, toujours avec humour, des conseils beauté, mode et lifestyle en général. Elle essaie d'aider les femmes et les hommes à passer la cinquantaine en tout sérénité car il s'agit d'un cap pas toujours simple à atteindre, surtout dans la société d'aujourd'hui qui met plus en avant la jeunesse.